Shell otwiera w Warszawie kawiarnię premium bez stacji paliwowej

Shell Café to nowa marka kawiarnianych sklepów koncepcyjnych oraz kawy wysokiej jakości oferowanej przez Shell.

Shell Café nie jest dodatkiem do stacji benzynowej, jest marką samą w sobie.

Marka Shell Café zostanie wprowadzona w Polsce, w Czechach, na Węgrzech oraz na Słowacji i w Ukrainie.

Od połowy lipca w lokalu przy ulicy Karolkowej 30 w Warszawie będzie można wypić „małą czarną”, skosztować słodkich i słonych przekąsek, a także zjeść świeżo przygotowane śniadania i lunche. Elementem łączącym kawiarnię ze stacjami paliw będzie możliwość zbierania punktów Shell ClubSmart.

Shell Café nie jest dodatkiem do stacji benzynowej, jest marką samą w sobie, która łączy ludzi – mówi Mikołaj Pawlak, starszy partner kategorii Shell Café w Shell Polska, który jest autorem konceptu oraz odpowiada za jego realizację.

– Rozszerzamy naszą działalność w segmencie detalicznym o nowe rozwiązanie jakim jest kawiarnia premium bez stacji paliwowej. Działanie wpisuje się w naszą strategię osiągnięcia 50 proc. marży z produktów i usług pozapaliwowych do 2025 r. Jest to też naturalny rozwój marki, która została bardzo dobrze przyjęta na polskim rynku – mówi Monika Kielak-Łokietek, dyrektorka sieci stacji paliw i rozwoju mobilności, członkini zarządu Shell Polska.

Shell Café marką sama w sobie

Wykorzystanie najwyższej jakości tkanin do aranżacji wnętrza wzmacnia wizerunek kawiarni Shell Café jako miejsca premium. Ciepłe kolory, drewno, a także wygodne, miękkie fotele tworzą przytulną przestrzeń sprzyjającą zarówno relaksującym spotkaniom prywatnym jak i biznesowym. Specjalnie wydzielona część kawiarni zapewniająca prywatność stwarza idealne warunki do prowadzenia szkoleń lub prezentacji.

Shell Café nowa marka kawiarnianych sklepów koncepcyjnych

Shell Café to nowa marka kawiarnianych sklepów koncepcyjnych oraz kawy wysokiej jakości oferowanej przez Shell. Stanowi odpowiedź firmy na zmieniającą się rolę stacji — są one już nie tylko miejscami do tankowania samochodów, ale też oferują różne usługi i udogodnienia dla klientów detalicznych. Shell Café to najnowsza marka, dzięki której oferta Shell jest jeszcze lepiej dopasowana do rosnących oczekiwań konsumentów.

Jej znakiem rozpoznawczym są dwie markowe mieszanki kawy opracowane przez światowej klasy specjalistów i roastmasterów. Marka Shell Café w pełni przestrzega najwyższych standardów etycznych i zrównoważonego rozwoju, a wszystkie jej ziarna mają certyfikat Rainforest Alliance Certified™. Marka zostanie wprowadzona w Polsce, Czechach, na Węgrzech oraz na Słowacji i Ukrainie.