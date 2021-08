Shoper przejął Shoplo za blisko 17,5 mln zł

Na podstawie umowy Shoper nabył 1,766 udziałów w Shoplo o wartości nominalnej 50 zł każdy stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego Shoplo i uprawniających do 100 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników Shoplo.

Cena udziałów w Shoplo wyniosła 17,49 mln zł, z czego w dniu zawarcia umowy spółka zapłaci na rzecz sprzedającego kwotę stanowiącą 80 proc. ceny.

"Poprzez przejęcie Shoplo Spółka pośrednio nabyła prawo do marki "Shoplo", prawa i obowiązki z zawartych przez Shoplo umów z klientami, resellerami oraz innymi partnerami biznesowymi, jak również prawa do domen internetowych Shoplo oraz zawartości utrzymywanych na nich stron internetowych, jak również profili w social mediach należących do Shoplo. Pozostałe aktywa, w tym platforma do obsługi sklepów Shoplo, zostały wydzielone z Shoplo przed zawarciem umowy" - podała firma w komunikacie.

Jednocześnie Shoplo zawarło umowę o świadczenie usług z podmiotem z grupy SumUp, której celem jest zapewnienie świadczenia na rzecz Shoplo usług wsparcia niezbędnych do utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu obsługi klientów Shoplo do czasu pełnej migracji klientów Shoplo na platformę Shoper.

Shoplo to trzeci pod względem popularności dostawca sklepów internetowych w modelu SaaS dla segmentu małych i średnich przedsiębiorstw działający na polskim rynku. Na dzień transakcji firma obsługuje ok. 4,7 tys. klientów prowadzących sklepy internetowe. Szacunkowe przychody Shoplo w roku 2020 wyniosły 6,7 mln zł, a w pierwszym półroczu 2021 4,0 mln zł, natomiast szacunkowa wartość sprzedanych produktów wyniosła odpowiednio wyniosło w 2020 r. 537 mln zł, a w pierwszej połowie tego roku - 364 mln zł.

W 2020 roku wg międzynarodowej firmy doradczej szacowany udział rynkowy Shoplo, pod względem liczby obsługiwanych sklepów internetowych, wynosił 9 proc. dla sklepów korzystających z modelu SaaS i 4 proc. dla wszystkich sklepów. Shoplo to również jedna z najlepiej rozpoznawanych marek dla rozwiązań ecommerce dedykowanych MŚP.

Spółka oraz Shoplo prowadziły względem siebie działalność konkurencyjną adresując ofertę sklepów internetowych w modelu SaaS do segmentu MŚP.