27 października, podczas Targów eHandlu, jednego z większych wydarzeń e-commerce w Polsce, Shoper zaprezentował jeden ze swoich kluczowych projektów – Shoper Storefront.

Nowe rozwiązanie proponowane przez firmę Shoper obejmuje zupełnie nowy wygląd i mechanizm działania sklepów internetowych.

Narzędzie wsparte jest nowatorskim edytorem wizualnym oraz dodatkowymi funkcjami sprzedażowymi.

Innowacyjne szablony sklepu internetowego w technologii Storefront będą dostępne w odświeżonym narzędziu Shoper Visual Editor.

- Shoper kontynuuje swoją misję uczynienia sprzedaży online bardziej dostępną i efektywną zarówno dla sprzedawców, jak i ich klientów. Dlatego technologia, którą udostępniamy, musi być światowej klasy. Taki właśnie jest Shoper Storefront, dzięki któremu nasi sprzedawcy zyskają kolejne innowacyjne narzędzia – mówi Paweł Rybak, członek zarządu ds. Komercyjnych (CCO) Shoper S.A.

- Rozmawiamy z naszymi klientami, obserwujemy rynek i trendy w e-commerce. Nasz Storefront to efekt tych rozmów, badań i analiz, a także wielomiesięcznej ciężkiej pracy całego zespołu, by dostarczyć najlepszą technologię - dodaje.

Innowacyjne szablony sklepu internetowego w technologii Storefront będą dostępne w odświeżonym narzędziu Shoper Visual Editor, czyli kreatorze wyglądu e-sklepu. Zupełnie nowy ekosystem zawiera także szereg innych funkcji. Jako całość pomoże przedsiębiorcom w budowaniu pozytywnych doświadczeń zakupowych wśród ich odbiorców.

Co oznacza Shoper Storefront dla sprzedawców?

W ramach nowego frontu sklepu internetowego Shoper udostępni właścicielom sklepów internetowych ponad 70 nowych modułów “drag&drop” w edytorze wizualnym szablonów. To różne elementy, które sprzedawcy będą mogli ze sobą łączyć, by stworzyć atrakcyjny i skuteczny sklep internetowy. Shoper Storefront to również nowe funkcje koszyka oraz mechanizmy odpowiadające za bezpieczeństwo i szybki check-out. Mają one za zadanie wesprzeć sprzedawców w okresach wzmożonego ruchu.

- Przeprowadzone testy dowodzą, że nasza technologia jest odporna na nawet największy ruch w trakcie intensywnych sprzedażowo wydarzeń, takich jak Black Friday czy świąteczne wyprzedaże – tłumaczy Adrian Słowik, Head Of Development w Shoper.

Shoper Storefront nie tylko odświeża wygląd e-sklepów, ale także poprawia doświadczenie użytkownika (UX), zwiększa prędkość ładowania się stron www sklepów i zapewnia pełną zgodność z czynnikami rankingowymi Google.

Nowe rozwiązanie Shoper zostanie udostępnione e-sprzedawcom na przełomie roku. Szczegółowe informacje oraz możliwość zgłoszenia się, by przetestować to rozwiązanie przedpremierowo, znajdują się pod adresem: shoper.pl/storefront

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl