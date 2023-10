Shoper i home.pl, największy dostawca usług internetowych na rodzimym rynku, rozwijają dotychczasowy model współpracy. W ramach partnerstwa eSklepy home.pl zyskają dostęp do wszystkich narzędzi i usług Shoper.

9 października 2023 roku firmy ogłosiły zintensyfikowanie współpracy i przedstawiły planowane zmiany.

Wszystkie sklepy internetowe utworzone dotąd w ramach platformy eSklep od home.pl będą korzystać teraz z ekosystemu Shoper – jego panelu administracyjnego, funkcjonalności, produktów oraz usług dodatkowych.

Co więcej, każdy nowo założony u lidera usług hostingowych sklep internetowy będzie działał na oprogramowaniu partnera.

Ta wspólna inicjatywa - jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez Shopera - otwiera nowe perspektywy dla e-sprzedawców.

– Nasza współpraca wynika z dojrzałego i przemyślanego działania. Zależy nam na połączeniu wieloletnich doświadczeń obu firm, aby zapewnić e-przedsiębiorcom jak najlepsze wsparcie technologiczne i merytoryczne – komentuje Paweł Rybak, Chief Commercial Officer (CCO) w Shoper.

– Głównym celem spółki Shoper oraz naszego partnera jest czynienie e-commerce wygodnym i owocnym miejscem dla każdego. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że będziemy mogli aktywnie uczestniczyć w rozwoju biznesowym nowej grupy sprzedawców – dodaje.

– Sprzedaż internetowa to jedna z najdynamiczniej rosnących gałęzi gospodarki, wymaga więc stałego doskonalenia i zdecydowanych działań również od dostawców oprogramowania – mówi Magdalena Chudzikiewicz, członkini zarządu, Chief Commercial Officer (CCO) w home.pl.

– Stworzone w odpowiedzi na tę obserwację rozwiązanie i współpraca z dostawcą najnowocześniejszych narzędzi sprzedażowych na rynku, bez wątpienia pozytywnie wpłynie na biznesy naszych klientów e-commerce – dodaje Magdalena Chudzikiewicz.

Migracja eSklepów home.pl na Shoper zostanie przeprowadzona w sposób w pełni zautomatyzowany. Dla użytkowników została otwarta specjalna infolinia (+48 502 682 024), na której mogą otrzymać wsparcie specjalistów. Po zakończonym procesie e-sprzedawcy zyskają dostęp do szeregu nowych usług i funkcjonalności.

Shoper to najpopularniejsza w Polsce platforma e-commerce na abonament. Firma dostarcza niezbędną infrastrukturę dla handlu internetowego. Oprócz oprogramowania do prowadzenia sklepu internetowego oferuje również szereg usług wspierających sprzedaż. Są to m.in. płatności internetowe, reklama cyfrowa, usługi logistyczne oraz finansowanie biznesu. Na platformie Shoper działają m.in. takie marki jak Gym Glamour, WK Dzik, Irving, Robert Makłowicz czy Doppelherz. Od lipca 2021 roku Shoper jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od grudnia 2021 roku wchodzi w skład indeksu sWIG80.

W 2023 roku Shoper nawiązał partnerstwa z takimi gigantami technologicznymi i sprzedażowymi jak Microsoft, Amazon, eMAG czy Klarna. Spółka stale podkreśla istotną rolę reklamy cyfrowej oraz działalności międzynarodowej w rozwoju e-biznesów. Firma otworzyła również nowe biuro w Bydgoszczy, by rozwijać swoje wsparcie w obszarze marketingu internetowego. Shoper wprowadził także wiele nowych usług, w tym aplikacje wykorzystujące sztuczną inteligencję, jak Opisy AI w ramach narzędzia Apilo.

home.pl to największy i najbardziej rozpoznawalny w Polsce dostawca usług internetowych dla klientów biznesowych i indywidualnych. Jako część globalnej grupy IONOS, home.pl jest liderem branży również w Europie. Misją firmy jest wspieranie ludzi i przedsiębiorstw kreujących e-świat. home.pl SA jest właścicielem czterech marek: home.pl, AZ.pl, premium.pl oraz homecloud.pl.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl