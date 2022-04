Shopp City chce w tym roku otworzyć cztery parki handlowe

Nowe parki handlowe z logo Shopp City staną przed końcem roku we Włocławku, w Siedlcach, Gorzowie Wielkopolskim i Słupsku.

Shopp City zapewnia, że realizacja inwestycji we Włocławku zakończy się w 2022 roku. Docelowa powierzchnia inwestycji to 14 tys. mkw. Klienci obiektu będą mieli do dyspozycji 650 miejsc parkingowych.

Całkowita powierzchnia parku handlowego w Siedlcach ma wynieść ponad 11 tys. mkw. Parking ma zapewnić 430 miejsc. Wielkopowierzchniowy obiekt handlowy stanie na działkach o łącznie powierzchni prawie 89 tys. mkw. przy ulicy Łukowskiej i obwodnicy. W pobliżu mieści się już park handlowy Stop Shop.

Na tym jednak nie koniec. Deweloper zapowiada, że w niedługim czasie uruchomi park handlowy w Gorzowie Wielkopolskim i Słupsku.

Shopp City zamierza zbudować portfel nieruchomości handlowych o wielkości 50 tys. mkw. GLA.