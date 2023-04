Mex Polska ma 44 koncepty gastronomiczne. 32 z nich to Pijalnia wódki i piwa. - Będzie ich przybywać, szczególnie w mniejszych miastach. Szacujemy, że w Polce może ich działać ok. 100 - wylicza Paweł Kowalewski, prezes zarządu Mex Polska.

Mex Polska prowadzi obecnie 44 koncepty gastronomiczne. 32 z nich to Pijalnia wódki i piwa. Około 14 z nich to tzw. mała franczyza, czyli lokale prowadzone w mniejszych miastach.

Potencjał polskiego rynku pozwala uruchomić około 100 Pijalni wódki i piwa.

Według szacunków Mex Polska przez lokale firmy przewija się rocznie około 6 mln klientów.

Najnowszy szyld w portfelu Mex to shot bar Chicas&Gorillas. Na razie działa w synergii z Pijalnią wódki i piwa.

- Tego modelu będzie nam przybywać, dlatego że widzimy bardzo duże nienasycenie w mniejszych ośrodkach, w których my nie zamierzamy inwestować, ale jest bardzo duże zainteresowanie inwestorów zewnętrznych - przyznaje Paweł Kowalewski, prezes zarządu Mex Polska.

Elastyczny portfel gastronomicznych szyldów

Mex Polska prowadzi obecnie: dwie restauracje Pankejk, sześć The Mexican, dwie - Prosty temat, 32 - Pijalnie wódki i piwa oraz dwa shot bary - Chicas&Gorillas.

- Nasz portfel marek jest bardzo elastyczny. W praktyce, jeżeli lokalizacja jest atrakcyjna pod względem miejsca i stawki czynszu, to jej wielkość nie ma dla nas żadnego znaczenia, dlatego że nam odpowiada zarówno lokal 40-metrowy, jak i 600-metrowy. Nasze koncepty pozwalają nam nie marnować żadnej okazji na dobrą lokalizację - opisuje Paweł Kowalewski.

Najbardziej dynamicznie rozwija się w grupie Pijalnia wódki i piwa. Szacujemy, że takich lokali w Polce może powstać około 100. To bardzo perspektywiczny projekt - wylicza Paweł Kowalewski, prezes zarządu Mex Polska.

Synergia pijalni z shot barem

Najnowszy szyld w portfelu Mex to shot bar Chicas&Gorillas. Pierwszy powstał w zeszłym roku we Wrocławiu i - co ciekawe - działa niemal po sąsiedzku z Pijalnią wódki i piwa.

- W cale się nie kanibalizują, wręcz odwrotnie - wzajemnie uzupełniają, obsługując różne pokolenia klientów. Ludzie migrują między jednym, a drugim lokalem - opisuje prezes Mex Polska.

Drugi bar Chicas&Gorillas powstał w Łodzi przy. ul. Piotrkowskiej, naprzeciwko Pijalni wódki i piwa.

- Tam również działa ruch wahadłowy między tymi szyldami. Lokalizacja jest bardzo trafiona. Przychody, mimo że shot bar działa dopiero dwa miesiące, są bardzo satysfakcjonujące i pozwalają już odzyskać nakłady - opisuje Paweł Kowalewski.

Obecne Mex szuka kolejnych lokali w dużych miastach dla Chicas&Gorillas. - Chcemy rozwinąć tę markę tak, żeby stała się popularna i pożądana, a wtedy - wzorem Pijalni wódki i piwa - zapewne pojawi się zapotrzebowanie mniejszych miast na ofertę franczyzową - wyjaśnia Paweł Kowalewski.

Prezes przyznaje, że ostatnio na rynku pojawiło się nieco więcej lokali do wynajęcia, ale te atrakcyjne dalej są poza zasięgiem ze względu na zbyt wygórowane oczekiwania wynajmujących, ale ich po prostu nie ma.

