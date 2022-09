Showroom marki Apple w Fabryce Norblina

Przy ulicy Żelaznej otworzył się pierwszy w Polsce showroom autoryzowanego sprzedawcy produktów Apple - marki Lantre.

Nowy najemca zajął w Fabryce Norblina powierzchnię 110 mkw. na parterze budynku Plater.

Poza stacjonarną ofertą sprzętu i akcesoriów Apple, Lantre oferuje możliwość korzystania z usług dodatkowych - ubezpieczenia, pakietów przedłużonej ochrony czy usług finansowych.

Punkt już wkrótce będzie funkcjonować także na zasadzie click & collect z możliwością odbioru zamówień złożonych w sklepie online.

Dodatkowo marka Lantre planuje uruchomić też w swoim koncepcie serwis urządzeń Apple.

Showroom Lantre to pierwszy w Polsce stacjonarny sklep marki jako autoryzowanego sprzedawcy Apple. Nowoczesna przestrzeń salonu została podkreślona poprzez zastosowane tu ciekawe rozwiązania technologiczne, m. in. cyfrowy dostęp do informacji o marce, zdigitalizowane etykiety cenowe czy specjalny system nagłośnienia. Sklep wyróżnia także dostępna na miejscu oferta rozbudowanych konfiguracji komputerów i laptopów. Atmosfery dopełnia spokojna kolorystyka wnętrza oraz zlokalizowana pośrodku salonu jabłoń.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Atmosfery sklepu dopełnia spokojna kolorystyka wnętrza oraz zlokalizowana pośrodku salonu jabłoń.

Showroom Lantre to nowoczesna przestrzeń, w której każdy miłośnik marki Apple znajdzie to, czego szuka. Postawiliśmy w nim na digitalne rozwiązania, ale też stworzenie przyjemnej atmosfery, w której chce się spędzać czas. Naturalna kolorystka w odcieniach szarości i beżu, materiały wysokiej jakości i jabłoń, która wita klientów na wejściu, to znaki rozpoznawcze naszego salonu - mówi Artur Drzewiecki, prezes marki Lantre.

Za koncepcję aranżacyjną salonu, projekt wykonawczy oraz nadzór autorski odpowiada biuro projektowe Schwitzke Górski. Strategię customer experience opracowało studio consultingowo - badawcze Omnisense. Digitalizację procesu obsługi i sprzedaży wykonał natomiast hub technologiczny Omnidigital.

Za koncepcję aranżacyjną salonu, projekt wykonawczy oraz nadzór autorski odpowiada biuro projektowe Schwitzke Górski.

Showroom Lantre z ofertą sprzętu Apple idealnie koresponduje z otwartym w Fabryce Norblina kilka miesięcy temu Apple Muzeum Polska. To właśnie w nim zgromadzona jest największa na świecie kolekcja produktów amerykańskiego giganta, która składa się już ponad 1600 eksponatów. Dajemy zatem naszym gościom i miłośnikom marki Apple ofertę komplementarną - możliwość poznania w muzeum historii firmy dzięki specjalnie opracowanej ścieżce dźwiękowej i zastosowanym efektom wizualnym, przy jednoczesnym dostępie do nowoczesnych produktów Apple, które w Fabryce Norblina można zakupić stacjonarnie w pierwszym w Polsce showroomie marki Lantre – mówi Kinga Nowakowska, członkini zarządu Grupy Capital Park i dyrektor operacyjna Fabryki Norblina.