Sieć ABC ma już tysiąc sklepów w nowej formule

Strategia grupy Eurocash dotycząca zmiany wizerunku sklepów ABC obejmuje zarówno nowe lokalizacje, jak i rebranding obecnie działających.

Sklepy ABC, które przystąpiły do zmiany, odnotowują ok. 40-procentowy wzrost obrotów, a także kilkunastoprocentowy wzrost liczby paragonów.

Obecnie do sieci Eurocash należy ponad 9000 sklepów w całej Polsce. Co ósmy sklep małego formatu należy do sieci sklepów ABC.

- Zmiana postrzegania marki przez konsumenta wpływa na wielkość koszyka zakupowego. Nowy wizerunek w połączeniu z obecną strategią rozwoju sklepu lokalnego z nastawieniem na relacje właściciela z konsumentem, powoduje silną synergię i wzrost wartości marki. Wprowadzane rozwiązania dają obecnie już dwucyfrowe wzrosty sprzedaży we wszystkich kategoriach w stosunku do roku poprzedniego. Jest to duży sukces przeprowadzonego rebrandingu marki ABC. Jesteśmy przekonani, że teraz dołączy do nich także sklep w Miłoradzu – mówi Tomasz Michalewicz, dyrektor ds. sieci ABC oraz rozwoju klientów w grupie Eurocash.

Sklep w Miłoradzu działa w sieci ABC od 2018 r., a ostatnio przeszedł proces rebrandingu i remodelingu. Zgodnie z imieniem właścicielki, sklep nazywa się „Karolinka”, a na jego szyldzie znajduje się również logo sieci ABC. W witrynach sklepowych zostały podkreślone indywidualne atuty tego sklepu: szeroka oferta napojów i alkoholi, świeże wędliny, nabiał, a także lokalne produkty.

ABC: Jedno miejsce, wiele udogodnień

Zmiany wnętrza sklepu „Karolinka” objęły powiększenie sali sprzedaży do około 130 mkw., a organizacja przestrzeni została zaprojektowana tak, aby konsumenci mogli intuicyjnie wybierać produkty i zrobić zakupy w komfortowych warunkach. Dzięki nowym rozwiązaniom, takim jak regał na pieczywo wypiekane w lokalnej piekarni czy regał na owoce i warzywa, kupujący może łatwo i wygodnie sięgnąć po świeże produkty.

Dużym atutem sklepu jest również szeroka lada chłodnicza oferująca bogatą ofertę produktów wędliniarskich, dostarczanych od lokalnego producenta. Dodatkową przestrzeń wzbogacono także o strefy Cafe i Hot-dog, które wpisują się w obecne potrzeby konsumenckie. Warte uwagi są też elementy komunikacji sprzedaży ułatwiające klientom zakupy w sklepie, takie jak: etykiety z informacją o kraju pochodzenia produktów, wyeksponowany asortyment, czytelne etykiety cenowe i oznaczenie produktów typu: produkt lokalny, bio, bez laktozy.

Z korzyścią dla właściciela

Proces rebrandingu sieci ABC jest wdrażany równolegle z procesem zmian technologicznych. Wprowadzony w sklepie w Miłoradzu system kasowy ABC to nowoczesne rozwiązanie, które usprawnia zarządzanie placówką oraz umożliwia przeprowadzanie promocji detalicznych i innych aktywności marketingowych. Właściciel sklepu w prosty sposób może zaakceptować promocje, w tym także gazetkę ABC – wystarczy jedna akceptacja, aby rabaty wgrały się do kas.

Właściciele sklepów mają decydujący głos

W ramach współpracy z siecią ABC w procesie remodelingu to właściciele sklepów mają decydujący głos.

– Jesteśmy przekonani, że nasi franczyzobiorcy najlepiej wiedzą, jakie potrzeby mają ich klienci i w jaki sposób na nie odpowiedzieć. Dlatego o ostatecznym wyglądzie wnętrza sklepu oraz o jego wyposażeniu decydują oni sami. Wybierają, z których zaproponowanych rozwiązań i w jakim zakresie chcą skorzystać. Dzięki temu każdy sklep ABC ma swój unikalny, lokalny charakter – podsumowuje Tomasz Michalewicz.

Eurocash: 9000 sklepów w całej Polsce

ABC to największa ogólnopolska sieć sklepów prowadzona przez grupę Eurocash w ramach systemu partnerskiego, opartego na zasadach franczyzy. W ciągu ponad 20 lat sieć stała się znaną i lubianą marką sklepów wśród Polaków. Obecnie do sieci należy ponad 9000 sklepów w całej Polsce. Co ósmy sklep małego formatu należy do sieci sklepów ABC. Sieć ABC daje właścicielom sklepów możliwość korzystania z gotowego modelu prowadzenia sklepu.