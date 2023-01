Rok 2022 w sieci Bobby Burger upłynęły pod znakiem wege, ekologii i zmian w zakresie funkcjonowania franczyzy. W drugą dekadę swego istnienia Bobby Burger wchodzi z rozbudowaną ofertą dla partnerów.

Każdy burger w menu dostępny jest teraz w dwóch wersjach – mięsnej oraz wegańskiej.

W Warszawie powstała też pierwsza kuchnia centralna.

Zaopatruje ona w część produktów restauracje w całej Polsce.

Teraz Bobby Burger wchodzi z ofertą dla partnerów biznesowych, którzy są zainteresowani franczyzą lub ajencją.

Hasło “Real food real people” wybrzmiewa w Bobby Burger jak nigdy dotąd. Wprowadzenie menu 50/50 to wyraźny ukłon w stronę zróżnicowanych potrzeb współczesnych konsumentów. Jeśli mięso – to tylko świetnej jakości, z odpowiedzialnych źródeł. Jeśli burgery warzywne – to tylko takie robione od podstaw. Jeśli sosy i dodatki – to wyłącznie autorskie receptury, tworzone w naszej kuchni centralnej. Dzięki temu sieć działa w duchu odpowiedzialności, nie zapominając przy tym o podstawach – czyli świetnym smaku.

W ubiegłym roku wypuściliśmy w świat naszą Deklarację Odpowiedzialności, w której opisujemy, jakimi wartościami kierujemy się jako marka. Stąd ekologiczne opakowania do dań na wynos, zmniejszenie śladu węglowego dzięki energooszczędnym urządzeniom, ograniczenie użycia przetworzonych produktów, dążenie do czystej etykiety. W 2022 zainicjowaliśmy też projekt badawczy, którego celem jest ograniczenie zużycia wody i energii oraz emisji metanu przy produkcji wołowiny. Rozpoczęliśmy ponadto własne uprawy hydroponiczne, w których zużywa się o 90 proc. mniej wody. Działania te to rozpoczynają nowy etap w rozwoju sieci. Nieprzypadkowo więc ogłosiliśmy je w roku, w którym świętowaliśmy 10-lecie istnienia na rynku – mówi Bogumił Jankiewicz, CEO Bobby Burger.

W nowym menu, które zadebiutowało w styczniu 2023 r., Bobby Burger konsekwentnie realizuje swoją misję dostarczania gościom przyjemności z jedzenia, ale w zgodzie z ich przekonaniami.

Cenimy sobie różnorodność w każdym wydaniu. Jesteśmy marką, która pozwala wyrażać siebie również poprzez jedzenie – bez względu na to czy ktoś je mięso, czy stawia na rośliny. Dajemy gościom wolność wyboru połączoną z dobrą jakością. Jakością, która pozytywnie oddziałuje na ich zdrowie. Nasi klienci to doceniają – przekonuje Bogumił Jankiewicz.

Menu 50/50 to odpowiedź na oczekiwania współczesnych konsumentów.

Z inicjatywą karmienia osób uciekających przed wojną zgłosiły się do mnie w marcu 2022 r. Marta Leśniewska i Magda Gapińska. Włączyliśmy się w ten projekt, ponieważ nasza obszerna kuchnia przy ulicy Białostockiej w Warszawie była w stanie sprostać zadaniu gotowania na taką skalę. W pomaganie zaangażowanych było kilkadziesiąt osób, które poświęcały mnóstwo swojego wolnego czasu. Cieszymy się, że mogliśmy być częścią akcji, która przyniosła tak dużo dobra – mówi CEO Bobby Burger.

angażuje się nie tylko w tematy ekologiczne, ale także – społeczne. Po wybuchu wojny w Ukrainie centrala sieci współtworzyła projekt Strawa Warszawa. To właśnie w kuchni centralnej wolontariusze gotowali kilkaset (a w szczytowych momentach ponad tysiąc) posiłków dziennie. Dania trafiały później do uchodźców z Ukrainy przebywających na Dworcu Zachodnim, Torwarze czy Dworcu Centralnym.

Wolontariusze Strawa Warszawa, źródło: https://www.facebook.com/strawa.warszawa

Naszym celem jest objęcie całego cyklu produkcyjnego, od pola do talerza. Dlatego też planujemy otwierać kolejne kuchnie centralne, w innych regionach Polski, które będą zaopatrywać nasze burgerownie. Dzięki temu produkcja stanie się jeszcze bardziej przyjazna dla środowiska – przekonuje Bogumił Jankiewicz.

Obecnie, gdy potrzeby związane z uchodźcami nie są tak duże, kuchnia centralna zajmuje się tym, do czego została stworzona – produkcją sosów, burgerów warzywnych i innych półproduktów na potrzeby sieci.

Plany na 2023? Szersza promocja franczyzy, obejmująca nowe koncepty współpracy – w formie franczyzy lub ajencji.

Nasz podstawowy model działania to burgerownia na zasadach franczyzowych, obsługująca zamówienia na miejscu, na wynos i w dostawie. Ale oferujemy także koncept dark kitchen, który zakłada funkcjonowanie w 100 proc. na rynku delivery. W tym modelu franczyzobiorca musi posiadać jedynie kuchnię, więc koszty uruchomienia lokalu są dużo niższe. W najbliższych miesiącach planujemy także powrócić z konceptem Cube stworzonym z myślą o działalności sezonowej – tłumaczy właściciel sieci.

Co ważne, z Bobby Burger można działać nie tylko na zasadach franczyzy. Sieć posiada kilkanaście lokali własnych, do prowadzenia których poszukuje ajentów.

Obecnie sieć poszukuje ajentów do restauracji w Olsztynie i Krakowie.

Ajent zarządza gotowym lokalem, nie ponosząc kosztów jego remontu czy adaptacji. Jego wynagrodzeniem jest stała podstawa oraz ustalony procent od obrotów. To więc świetne rozwiązanie dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z prowadzeniem własnego biznesu. My nazywamy to miękkim wejściem w świat franczyzy. Obecnie poszukujemy osób zainteresowanych współpracą w Krakowie i Olsztynie – mówi Bogumił Jankiewicz.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl