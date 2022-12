- Planując kolejne otwarcia zawsze bierzemy pod uwagę szereg różnorodnych czynników. Po ponad 75 latach prowadzenia firmy mamy duże doświadczenie nie tylko w zakresie produkcji, ale także w obszarze logistyki i sprzedaży. Zanim zdecydujemy się na otwarcie nowego punktu dokonujemy dokładnej analizy lokalizacji i potencjału sprzedażowego, ale też lokalnego rynku, w tym rynku pracy. W każdym sklepie wprowadzamy zawsze najwyższe standardy, a nowych Pracowników zapraszamy na szkolenie wdrożeniowe do naszej siedziby w Bydgoszczy - mówi Michał Sowa, członek zarządu Cukierni Sowa.

Cukiernia Sowa to rodzinna firma działająca od 1946 r., która obecnie zatrudnia ponad tysiąc pracowników. Ten rok bydgoska spółka zakończy z imponującą liczbą cukierni w swoim portfolio.

Właśnie otworzyliśmy w Pile nasz kolejny sklep. Samo otwarcie to jak zwykle zwieńczenie wielu intensywnych miesięcy przygotowań i dużo emocji, jednak kluczem do sukcesu są sprawnie zorganizowane procesy wdrożeniowe i wprowadzanie na rynek produktów czy sklepów adekwatnych do potrzeb Klientów. Z dumą dodaliśmy 167 punkt do portfolio i tym samym szyld naszej cukierni można już zobaczyć w 62 miastach zarówno w Polsce, jak i zagranicą - dodaje Michał Sowa.