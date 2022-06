Sieć DlaSpania rośnie. Flagowy sklep ruszy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku

Bardzo dobrze oceniamy potencjał Morskiego Parku Handlowego w Gdańsku. Ugruntowana pozycja na trójmiejskim rynku oraz szeroka oferta obiektu pozwala nam wierzyć, że jest to właściwa lokalizacja dla naszego salonu. Wnętrze sklepu zostało zaprojektowane przez naszego projektanta, panią Janu Handlovou, zgodnie z nowym konceptem, prezentującym całą gamę produktów sypialnianych i bardzo szerokie portfolio naszych dostawców. Jest to flagowy projekt DlaSpania nie tylko na terenie Polski, ale i na wszystkich rynkach, na których jesteśmy obecni. Otwarcie nastąpi we wrześniu tego roku - mówi Marzena Żegota, Country Manager DlaSpania.