Nowy sklep pod szyldem Duka otwarto w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu.

O nowym lokalu Galeria Dominikańska poinformowała w swoich mediach społecznościowych na portalu Facebook.

Galeria Dominikańska we Wrocławiu należy do Atrium European Real Estate Limited. Najemcami wrocławskiego centrum handlowego są m.in. Media Markt, Reserved, Apart, CCC, Cropp, Cukiernia Sowa, Deichmann, Diverse, Douglas, Empik, Homla i Kazar.

Marka Duka pochodzi ze Szwecji. W 1999 roku rozpoczęła działalność w Warszawie. Obecnie w Polsce ma ponad 60 sklepów w popularnych centrach handlowych.

