Zbudowaliśmy solidne fundamenty, aby mocno ruszyć z ekspansją. W przyszłym roku nasz cel do 15-20 nowych klubów - mówi Łukasz Dojka, prezes i założyciel sieci klubów Xtreme Fitness Gyms.

Sieć klubów fitness Xtreme Fitness Gyms istnieje na rynku od ponad dekady.

To firma z całkowicie polskim kapitałem. W większości to jednostki franczyzowe.

Aktualnie firma ma 52 kluby Xtreme Fitness Gyms oraz 2 kluby Xtreme KiDS, czyli nowy koncept dla dzieci do 12. roku życia.

80 proc. klubów powstaje w miejscowościach poniżej 100 tys. mieszkańców.

Retail parki i galerie handlowe są dla sieci priorytetowe w poszukiwaniach lokali.

Jak silnie na chwilę obecną rozbudowana jest sieć klubów fitness Xtreme Fitness Gyms?

Istniejemy na rynku od ponad dekady, jesteśmy firmą z całkowicie polskim kapitałem. W ciągu ostatnich trzech lat powiększyliśmy blisko dwukrotnie liczbę otwartych klubów. W większości to jednostki franczyzowe. Sporo franczyzobiorców prowadzi po dwa lub więcej klubów, co świadczy o tym, że nasz koncept jest bardzo skuteczny i ciągle się rozwija.

Łukasz Dojka, prezes i założyciel sieci klubów Xtreme Fitness Gyms. Fot. mat. pras.

Mamy bardzo dopracowany produkt. Nasi klienci posiadają dostęp do klubów z pełnym zakresem stref treningowych, szerokiej oferty zajęć fitness, kadry trenerskiej oraz autorskiej aplikacji na telefon oraz platformy treningowej VOD.

Ile placówek aktualnie działa i czy w nich widoczne są trendy wzrostowe w odwiedzalności i sprzedaży?

Aktualnie mamy 52 kluby Xtreme Fitness Gyms oraz 2 kluby Xtreme KiDS, czyli nasz nowy koncept dla dzieci do 12. roku życia, promujący ruch, zdrowie i zabawę - więcej informacji o Xtreme KiDS można znaleźć na stronie xtremekids.pl. Dostrzegamy, że po ciężkim okresie pandemii, ludzie coraz bardziej interesują się tematem zdrowia i odporności poprzez fitness. Wpływa to na zwiększenie liczby klubowiczów i odbywanych treningów. Niedawno uczestniczyłem w targach FIBO, czyli największym międzynarodowym wydarzeniu branży fitness.

Ogromna frekwencja wystawców i odwiedzających są dowodem na to, że branża w pełni wróciła do formy. Na targach rozmawiałem z przedstawicielami biznesów z wielu krajów, wszyscy byli tego samego zdania: widać wzrost frekwencji użytkowników obiektów sportowych oraz klubów fitness. Uważam, że w Polsce jest to jeden z większych wzrostów w Europie.

Jaka jest Państwa strategia doboru lokalizacji?

Każda lokalizacja przechodzi odpowiedni proces weryfikacji. Badamy rynek pod względem konkurencji, zaludnienia, potencjału naszej grupy docelowej. 80 proc. naszych klubów powstaje w miejscowościach poniżej 100 tys. mieszkańców. Nasz model sprawdza się nawet w miastach powiatowych liczących zaledwie kilkanaście tysięcy mieszkańców. Pozostałe 20 proc. to duże miasta. Przewiduję, że w najbliższych latach ta proporcja się zmieni, ponieważ będzie przybywać klubów zlokalizowanych w dużych miastach.

Branża fitness staje się coraz bardziej popularna. Fot. Mat. pras.

Jakie wymogi musi spełniać lokal, by powstał w nim klub Xtreme Fitness Gyms?

Szukamy lokali o powierzchni pomiędzy 500 a 1000 mkw., natomiast wzorcową powierzchnią naszego modelu to przedział 550-700 mkw.

To dosyć niewielka powierzchnia, biorąc pod uwagę standardowy koncept klubów fitness, ponieważ zazwyczaj są to powierzchnie pomiędzy 1500 a 2500 mkw. W naszym koncepcie stawiamy bardziej na model convenience. Wierzymy, że korzystanie z klubu powinno być wygodne dla klubowicza. Kluby posiadają wszystkie potrzebne strefy treningowe, świetny sprzęt, innowacyjne rozwiązania technologiczne, a to co nas szczególnie wyróżnia to atmosfera w klubie.

Naszego użytkownika nie nazywamy klientem tylko klubowiczem, bo u nas przychodząc do klubu czuje się częścią społeczności Xtreme. Nie posiadamy natomiast saun, jacuzzi, basenów czy kortów tenisowych. Koncentrujemy się na tym, w czym jesteśmy najlepsi. Czyli bardzo dobra jakość klubu fitness oraz szybko skalowalny model i to się bardzo podoba Wynajmującym.

Klub Xtreme Fitness Gyms. Fot. Mat. pras.

Dlaczego retail parki i galerie handlowe są dla Was priorytetowe w poszukiwaniach?

Parki handlowe mają dobre położenie, łatwy dojazd i są wygodną opcją dla konsumenta. Jesteśmy dobrą wartością dodaną do mixu najemców, a wynajmujący coraz częściej biorą to pod uwagę komercjalizując swoje obiekty. Współpracując z nami otrzymują rozpoznawalną, polską markę będącą liderem rynku oraz 10-, 12- a nawet 15-letnią umowę najmu. Bardzo dobrze poradziliśmy sobie w czasach pandemii nie zamykając żadnego klubu. Wynajmujący biorą to pod uwagę, dlatego liczba rozpoczętych negocjacji nowych lokalizacji jest aktualnie rekordowa.

Przychodząc do klubu każdy czuje się częścią społeczności Xtreme. Fot. Mat. pras.

Jakie macie plany rozwoju na najbliższe lata?

Zbudowaliśmy solidne fundamenty, aby mocno ruszyć z ekspansją. Przed końcem tego roku planujemy jeszcze kilka otwarć, natomiast w przyszłym roku nasz cel do 15-20 nowych klubów. W roku kolejnym mamy zamiar podwoić tę liczbę. Docelowo chciałbym widzieć nasze kluby w większości polskich miast. Myślę, że polski rynek stale się rozwija, a świadomość społeczeństwa odnośnie zdrowego trybu życia, wysiłku fizycznego rośnie.

Chciałbym zaznaczyć, że w Polsce poziom penetracji rynku to nadal tylko 8 proc., w krajach Europy zachodniej ten poziom jest dwukrotnie wyższy, a w UK czy Skandynawii to ponad 20 proc.

Polska goni te kraje, więc nie przewiduje innego trendu jak dynamiczny rozwój branży fitness w naszym kraju.

