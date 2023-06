Enata Bread właściciel marki Gorąco Polecam. Smaki z Piekarni, rozpoczęła realizację projektu wysp w galeriach handlowych i lokalizacjach z dużym ruchem. Pierwsza wyspa powstała w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu. Kolejna ruszy w Galerii Posnania.

Gorąco Polecam. Smaki z Piekarni rusza z nowym konceptem wysp.

Punkty powstaną w galeria handlowych oraz miejscach gdzie jest duży przepływ ludności - w biurowcach, dworcach kolejowych i lotniczych.

Pierwsza wyspa, w nowym designie, powstała w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu.

Kolejna, już za tydzień - otwarta zostanie w Galerii Posnania.

Aranżacja zawierająca elementy drewna, ceramiki, kamienia i szkła - a wewnątrz wypieki: croissanty, kanapki, drożdżówki i zapach kawy - tak prezentuje się pierwsza wyspa Gorąco Polecam. Smaki Piekarni w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu. Wszystko zostało zaprojektowane tak, by klienci moli dokonywać zakupów sposobem "kup i weź".

- Realizacja konceptu wyspy to bezpośrednia odpowiedź na oczekiwania i zapotrzebowanie, by kontakt z naszą marką, a także same zakupy, były przyjemne, wygodne i na wyciągnięcie ręki - mówi Bartłomiej Rychcik, CEO Enata Bread.

Grupa prowadzi rozmowy dotyczące realizacji kolejnych wysp w różnych lokalizacjach.

Enata Bread to grupa marek z branży piekarniczo-cukierniczej: Gorąco Polecam. Smaki z Piekarni (w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Łodzi, Łomiankach) i Bakery (Wilanów, Browary Warszawskie, Elektrownia Powiśle).

