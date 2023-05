Na mapie Magnolia Park pojawił się nowy sklep dla miłośników stylowych wnętrz. Na klientów czeka H&M Home.

Dodatki i dekoracje od H&M Home są dostępne w Magnolia Parku. Nowy salon H&M Home znajduje się na parterze galerii, zaraz przy sklepie H&M.

Magnolia Park to centrum handlowo-rozrywkowo-rekreacyjne na Dolnym Śląsku. We wrocławskiej galerii jest około 260 sklepów, kawiarni, restauracji i punktów usługowych. Na zmotoryzowanych klientów czeka ponad 3 tys. darmowych miejsc parkingowych. Wśród wielu renomowanych polskich i międzynarodowych marek dostępnych dziś w Magnolia Park znajdują się m.in.: C&A, Decathlon, Denon, ECCO, H&M, Home&You, InterSport, KappAhl, Media Markt, New Yorker, Peek&Cloppenburg, Pierre Cardin, RESERVED, TOUS, W. Kruk, Zara, Zara Home, Decathlon, TK Maxx i kino Helios.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl