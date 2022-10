Nowy sklep sieci Homla jest już dostępny dla klientów VIVO Krosno.

W centrum handlowym w Krośnie są dostępne artykuły do wyposażenia wnętrz pod nowym szyldem.

Do grona naszych najemców dołącza Homla! To pierwszy salon tej marki w naszym mieście! - podało VIVO Krosno na portalu Facebook.

VIVO Krosno działa od 2017 roku i należy do Immofinanz. Marka VIVO celuje w miejsca z zasięgiem od 200 tys. mieszkańców. Sklep Homla znajduje się między sklepami TATUUM oraz MEDICINE.

Homla to sieć sklepów z artykułami do wyposażenia wnętrz. W ofercie znajdziecie produkty do salonu, sypialni, kuchni, jadalni, łazienki, pokoju dziecięcego oraz tysiące dekoracji i prezentów dla każdego i na każdą kieszeń.

