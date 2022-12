Ogólnopolska sieć klubów fitness Just GYM otworzyła swój 28. klub, tym razem w Bielsku-Białej. Powierzchnia nowo otwartego obiektu to niemal 2.300 mkw.

Powierzchnia nowopowstałego klubu w Bielsku-Białej plasuje go jako jeden z największych w mieście.

Siłownia znajduje się w Gemini Parku, popularnym punkcie na mapie miasta.

Trenować można o każdej porze dnia i nocy.

Just GYM w Gemini Parku.

- Ten lokal to jeden z najbardziej przestronnych i komfortowych klubów naszej sieci. Jest to nasza piąta siłownia na terenie województwa śląskiego i jednocześnie najbardziej wysunięta na południe Polski. Dzięki przeszklonym wnętrzom można trenować z pięknym widokiem na góry. Nie ustajemy w staraniach, aby nasze kluby oferowały najwyższą jakość przy atrakcyjnej cenie dla konsumenta. Dlatego w naszym bielskim klubie znajduje się kilka stref treningowych, każda wyposażona w sprzęt z najwyższej półki, jak Matrix czy Escape. Oferujemy także komfortowe szatnie wraz z prysznicami, bezpłatny dostęp do wifi na terenie klubu oraz bezpłatny parking w centrum Gemini Park. Nie zapominamy o zrównoważonym rozwoju - nasze oświetlenie posiada czujniki ruchu, krany mają zamontowane perlatory oraz czasowe włączniki, a wodę podgrzewa system pomp ciepła. Dzięki temu optymalizujemy koszty i jednocześnie dbamy o planetę - mówi Paweł Ciszek, Prezes Zarządu Just GYM.

Klub jest w pełni automatyczny - nie trzeba posiadać karty członkowskiej ani dokumentów, klubowicz wchodzi na odcisk palca przypisany w systemie. Dzięki temu można u nas trenować o każdej porze dnia i nocy.

Siłownia w Gemini Parku.

