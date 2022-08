Sieć klubów fitness Just GYM otworzyła drugi klub we Wrocławiu

Dodano: 18 sie 2022 11:08

Ogólnopolska sieć klubów fitness Just GYM otworzyła swój 25. klub. Najnowszy klub fitness uruchomiony został we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza 22. Powierzchnia nowo otwartego obiektu to blisko 2.000 m2.