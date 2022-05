Sieć Medicine odcina się od Rosji

Spółka Brandbq, do której należy marka Medicine Everyday Therapy, nigdy nie prowadziła własnej działalności operacyjnej w Rosji, a jedynie współpracowała z lokalnymi podmiotami. Po wybuchu wojny umowy te zostały wypowiedziane. - Umieszczenie nas na tzw. liście wstydu jest bardzo krzywdzące dla firmy - uważa Krzysztof Bajołek, prezes Brandbq.

Od wybuchu wojny w Ukrainie spółka Brandbq nie zrealizowała żadnej dostawy na rynek rosyjski, mimo wcześniej złożonych zamówień i dużej nadwyżki towarów wyprodukowanych na ten rynek.

Byli partnerzy handlowi spółki Brandbq zobowiązani zostali do zaprzestania używania wszelkich znaków towarowych marki Medicine.

Obecna polityka Federacji Rosyjskiej odmawiająca jakiejkolwiek ochrony prawnej podmiotom z „wrogich krajów”, takich jak Polska, w praktyce uniemożliwia prawne i faktyczne wyegzekwowanie takich zakazów, pomimo podejmowania wielu starań.

- Zapewniam, że z dniem wybuchu wojny na Ukrainie firma nasza zaprzestała jakiejkolwiek działalności na terenie Rosji - tłumaczy Krzysztof Bajołek, prezes spółki Brandbq, będącej właścicielem marki Medicine Everyday Therapy.

Medicine wstrzymało dostawy na rynek rosyjski

Prezes Bajołek jednocześnie zwraca uwagę na to, że na terenie Rosji firma nigdy nie prowadziła własnej działalności operacyjnej, a jedynie współpracowała z lokalnymi podmiotami gospodarczymi na zasadach umownych.

- Zaraz po wybuchu wojny umowy te zostały przez nas wypowiedziane i od tego czasu nie zrealizowaliśmy żadnej dostawy na rynek rosyjski, mimo wcześniej złożonych zamówień i dużej nadwyżki towarów wyprodukowanych na ten rynek. Naszych byłych partnerów handlowych zobowiązaliśmy też do zaprzestania używania wszelkich znaków towarowych należących do naszej firmy. Niestety nie możemy zapewnić, że wszyscy nasi byli kontrahenci w stu procentach dostosowali się do naszych poleceń w trybie natychmiastowym - wyjaśnia Krzysztof Bajołek.

Medicine nie powinno być na tzw. liście wstydu

- Podejrzewamy, że niektórzy z nich mogą starać się odsprzedać wcześniej zakupione u nas produkty i dopiero wtedy zaprzestaną sprzedaży i towarzyszących działań marketingowych, co wobec braku dostaw z naszej strony powinno nastąpić wkrótce - wyjaśnia Krzysztof Bajołek.

Dodatkowo w specjalnym oświadczeniu prezes przyznaje: „Ubolewamy z powodu umieszczenia danych naszej spółki i marki na tzw. liście wstydu i jej publikacji w mediach bez rzetelnego sprawdzenia i pełnego zamieszczenia złożonych przez nas wyjaśnień. Takie działanie wprowadza odbiorców w błąd, może powodować utratę zaufania klientów do naszej marki i jest bardzo krzywdzące dla firmy. Szczególnie, że od początku wybuchu wojny na Ukrainie zajęliśmy bardzo jednoznaczne stanowisko”.

Jednocześnie Krzysztof Bajołek przypomina, że firma stara się wspierać mieszkańców Ukrainy, przekazując pomoc finansową i rzeczową dla uchodźców oraz mieszkańców tego kraju.