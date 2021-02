Sieć mniejsza o cztery sklepy. To bilans 2020 w Auchan

- W przypadku sklepu w Lubinie tylko kilka osób zdecydowało się podjąć pracę w innym sklepie i w przyszłości dojeżdżać do oddalonej o ponad 20 kilometrów Legnicy. To rozwiązanie nie cieszyło się popularnością w Grudziądzu. Najbliższe sklepy Auchan znajdują się w Toruniu i Bydgoszczy, 60 km od Grudziądza. To zbyt duża odległość na codzienne dojazdy - mówi Marta Florczak, dyrektor zasobów ludzkich w Auchan Retail Polska

Jak twierdzi, zdecydowanie okres pandemii przyspieszył rozwój ścieżki zakupowej online oraz w połączeniu online i offline. - Podpisaliśmy umowę partnerską z firmą Glovo, która oferuje dostawy zakupów do domu. Ten projekt bardzo dobrze się rozwija i jest już obecny w 56 sklepach w całej Polsce. Wprowadził on również zmiany w funkcjonowaniu sklepu, który z jednej strony musi zapewnić obecność towaru na półce, czyli codzienne wypełnienie działu, a z drugiej – odpowiadać na zamówienia online i przygotować zakupy do domu - mówi Marta Florczak. - Zmiany są już widoczne, wprowadziliśmy nowe kompetencje dla pracowników sklepów, zmieniliśmy model pracy bezpośrednio w sklepie. Oferujemy również zawody w tzw. opcji duo, czyli np. kasjer może pracować również jako pracownik działu. Jesteśmy w fazie transformacji zawodów, z punktu widzenia HR okres przejściowy jest bardzo ciekawy. Tworzymy nowe stanowiska, pojawiają się nowe potrzeby - to bardzo interesujące w naszym zawodzie.