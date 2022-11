Neonet otworzył trzy nowe sklepy: w Inowrocławiu, Toruniu oraz Zamościu. Sieć elektromarketów liczy już niemal 300 salonów. Marka skupia się miastach poniżej 200 tys. Od początku roku powstało 12 nowych salonów.

Nowy salon Neonet w Inowrocławiu zostanie otwarty w wyniku relokacji punktu do parku handlowego S1 CENTER przy ul. Solnej 20. Jego powierzchnia wyniesie aż 510 mkw., dzięki czemu klienci zyskają większą niż dotychczas przestrzenią zakupową wraz z nowoczesnymi strefami produktowymi.

Nowa lokalizacja zapewni również dogodny dojazd za pomocą transportu publicznego, a także dostęp do dużego parkingu dla osób zmotoryzowanych. Kupujący będą mieć również możliwość realizacji zamówień online poprzez system „Odbiór za godzinę”. Nowy salon będzie funkcjonował od poniedziałku do soboty w godzinach 9-20, a także w niedziele handlowe w godzinach 10-18.

Pierwszy punkt sieci w Toruniu

Pierwszy sklep sieci w Toruniu pojawił się przy ul. Olsztyńskiej 10, w sąsiedztwie C.H. Nowe Bielawy. Powierzchnia handlowa lokalu wynosi 641 mkw. Będzie to jeden z największych i najnowocześniejszych salonów sieci. W sąsiedztwie znajduje się również przestronny parking na 1250 miejsc postojowych. Wygodny dojazd do punktu zapewni lokalizacja w pobliżu dwóch dróg krajowych oraz autostrady A1, a także bliskość komunikacji publicznej.

Neonet przy ul. Olsztyńskiej 10 będzie realizował zamówienia ze sklepu online – poprzez system „Odbiór za godzinę”. Nowy sklep będzie funkcjonował od poniedziałku do soboty w godzinach 9-21, a także w niedziele handlowe w godzinach 10-18.

Większy salon Neonet w Zamościu

Nowy salon Neonet w Zamościu powstał w wyniku przeniesienia dotychczasowego punktu do większego lokalu w parku handlowym przy ul. Legionów 8, we wschodniej części miasta. Dotychczasowy sklep działał w mieście już od dekady. Relokacja do nowego lokalu zapewni mieszkańcom Zamościa wygodniejsze zakupy, dzięki przestronnemu wnętrzu, eleganckiej i funkcjonalnej ekspozycji towarów, znacząco większemu zatowarowaniu, a także innowacyjnym strefom z produktami klasy premium.

Neonet w Zamościu, liczy ponad 550 mkw. powierzchni handlowej i jest największym obiektem sieci w tym rejonie Polski. Klienci sklepu otrzymają także możliwość odbioru swoich zamówień złożonych za pośrednictwem kanałów online sieci – poprzez system „Odbiór za godzinę”. Sklep będzie funkcjonował od poniedziałku do soboty w godzinach 9-20, a także w niedziele handlowe w godzinach 9-17.

