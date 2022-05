Sieć Organic Farma Zdrowia z coraz mniejszymi przychodami. Restrukturyzacja w toku

Obecnie grupa realizuje plan restrukturyzacyjny, dzięki czemu mimo mniejszej sprzedaży "udało się znacząco poprawić wyniki".

W I kwartale 2022 roku spółka osiągnęła sprzedaż na poziomie 13,2 mln złotych. To spadek o 9,6 proc.

I kwartał br., spółka zakończyła poziomem sprzedaży 13,2 mln zł, co oznacza

spadek o 9,6 proc., ale na bazie LfL sprzedaż była niższa tylko o 0,4 proc. (firma zamknęła w tym czasie 5 trwale nierentownych sklepów). Spółka dystrybucyjna Eko-wital zakończyła kwartał sprzedażą 17,73 mln zł co oznacza wzrost o 1,5 proc., a cała Grupa odnotowała 26,3 mln zł sprzedaży co oznacza 2,3 proc. spadku rok do roku - informuje portal DlaHandlu.pl.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Plan restrukturyzacyjny w toku

- Od IV kwartału 2021 roku, zarządy spółek Grupy realizowały z pełną determinacją szeroko zakrojony plan restrukturyzacyjny, dzięki czemu, mimo mniejszej sprzedaży w I kwartale br. niż zaplanowano, udało się znacząco poprawić wyniki i Grupa zakończyła kwartał zyskiem EBITDA w kwocie 26 tys. zł oraz zyskiem netto w kwocie 63 tys. zł w stosunku do straty EBITDA 136 tys. zł i straty netto 653 tys. zł rok wcześniej - poinformował zarząd w liście do akcjonariuszy.

Sklepy Organic Farma Zdrowia mieszczą się w największych centrach handlowych w Polsce m.in. w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku i CH Arkadia w Warszawie.