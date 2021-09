Sieć parków handlowych Era Park urośnie. W budowie obiekty w Iławie i Warszawie

W Iławie powstaje park handlowy Era Park o powierzchni ok. 7 tys. mkw. Otwarcie obiektu planowane jest w 2022 roku. Wśród najemców m.in. sieć Martes Sport, która wynajęła ok. 650 mkw. powierzchni. W trakcie realizacji jest także Era Park Rembertów w Warszawie, którego otwarcie 19 listopada br.

Obiekt w Iławie będzie czwartym centrum handlowym realizowanym przez inwestora sieci Era Park Handlowy, którego obiekty działają w Radomsku oraz Wieluniu (oba zostały rozbudowane). W trakcie realizacji jest także budowa Era Park Rembertów w Warszawie, którego otwarcie zaplanowano na 19 listopada br.

- Decyzja o otwarciu sklepu w Iławie potwierdza potencjał zakupowy miejsca oraz nasze dążenie do ciągłego rozwoju i sięgania z ofertą do coraz szerszego grona odbiorców. Oferujemy sprzęt sportowy, odzież sportową dla ludzi ceniących komfort, swobodę i wysoką jakość i chcemy kontynuować dynamiczny rozwój sieci sklepów - mówi Tomasz Barchański z firmy Martes Sport.

Co przekonało Martes Sport do wynajęcia powierzchni w tym obiekcie? W bliskiej odległości Era Parku Handlowego mieszka kilkanaście tysięcy osób, a w najbliższym czasie w sąsiedztwie projektu powstanie kolejnych kilka tysięcy mieszkań. Kompleks na tle miasta i regionu będzie wyróżniać oferta marek do tej pory nieobecnych w mieście oraz sklepy najemców sieciowych w najnowszych standardach.

Era Park Handlowy w Iławie na powierzchni ponad 7000 mkw. zaoferuje szeroką ofertę zakupową: działać będzie tu operator spożywczy oraz kilkanaście sklepów popularnych marek m.in. z branży modowej, sportowej, drogeryjnej, obuwniczej, czy rtv/agd.

90 % powierzchni w iławskim obiekcie została już wynajęta. Za koncepcję handlową oraz wynajem odpowiada firma Mallson Polska.