Sieć salonów Distance czeka przejęcie

Snipes SE, spółka z grupy Deichmann, chce przejąć kontrolę nad poznańską firmą Distance. Wniosek w tej sprawie trafił do UOKiK.

Distance S.A. prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową obuwia sportowego, odzieży sportowej oraz akcesoriów. Sprzedaż detaliczna Distance S.A. jest prowadzona w sieci sklepów stacjonarnych na terytorium Polski oraz w sklepach internetowych, których oferta jest adresowana do klientów w Polsce i na wybranych rynkach europejskich.

Działalność Snipes SE na terytorium Niemiec oraz na innych rynkach zagranicznych koncentruje się na sprzedaży obuwia sportowego, odzieży sportowej i akcesoriów odzieżowych. Istotną część oferty Snipes SE stanowią produkty obuwnicze i odzieżowe znanych światowych marek nawiązujące do współczesnego, sportowego stylu życia i kultury młodzieżowej. Snipes SE jest spółką europejską należącą do grupy kapitałowej, której jednostką dominującą jest Deichmann SE z siedzibą w Essen, Niemcy. Deichmann SE i przedsiębiorcy należący do Grupy Deichmann zajmują się sprzedażą obuwia i powiązanych towarów w dwudziestu siedmiu krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych.

