Sieć salonów Top Secret będzie mniejsza. Wirus dopadł franczyzobiorców

Redan szacuje, że około 20 sklepów Top Secret należących do franczyzobiorców zostanie zamkniętych. To około 10 proc. powierzchni całej sieci.

Jak poinformował zarząd, począwszy od 16 marca oraz w kwietniu br. niewielka część sklepów Top Secret działająca w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży mniejszej niż 2000 mkw prowadziła sprzedaż, jednakże w przeliczeniu do porównywalnych dni roku 2019 sklepy te wypracowały przychody niższe o dwie trzecie rok do roku. Łączna sprzedaż w sklepach Top Secret zmniejszyła się w kwietniu o 94 proc. w porównaniu do kwietnia 2019 r.

Spółki wchodzące w skład Grupy Redan, będące najemcami lokali, w których są prowadzone sklepy Top Secret, wystąpiły do wynajmujących z propozycjami zmian warunków najmu tak aby je urealnić i dostosować do bieżącej sytuacji rynkowej. Dotyczyło to 32 sklepów Top Secret w Polsce.

Od 4 maja br., zgodnie z obowiązującym prawem, wszystkie sklepy własne zostały otwarte. Jednakże w przypadku braku porozumienia z wynajmującymi i uzyskania warunków najmu uzasadniających kontynuowanie sprzedaży w danym sklepie, sklepy zostaną ponownie zamknięte, a poszczególne spółki będące najemcami będą zmuszone zakończyć działalność, nawet gdyby oznaczało to trwałe zamknięcie połowy sklepów własnych.

Sklepy Top Secret, działające na zasadach franczyzowych, stanowiące 73 proc. łącznej powierzchni całej sieci w Polsce, rozliczają się z franczyzodawcą, tj. Top Secret Sp. z o.o., na podstawie prowizji proporcjonalnie zależnej od sprzedaży, co w przypadku braku sprzedaży oznacza brak kosztów bezpośrednich dla Top Secret. Jednak partnerzy franczyzowi byli zmuszeni ponosić koszty utrzymania sklepów. Ta sytuacja negatywnie wpłynęła na kondycję finansową części franczyzobiorców, co oznacza, że nie wszystkie sklepy będą kontynuować działalność. Redan szacuje, że z tego powodu ok. 20 sklepów tj. ok. 10 proc. powierzchni całej sieci Top Secret zostanie zamknięta.