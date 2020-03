Sieć salonów VOX przygotowana na trudny okres

- W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego niektóre elementy działalności VOX uległy zmianie, ale wciąż jesteśmy do dyspozycji klientów i realizujemy zamówienia - podkreśla Anna Szczepaniak, Marketing Manager marki VOX. - Ze względu na bezpieczeństwo klientów i pracowników część naszych salonów została tymczasowo zamknięta. Niektóre salony obsługują zamówienia zdalnie: online i telefonicznie - dodaje.

Sieć salonów VOX jest przygotowana na funkcjonowanie w tym trudnym okresie, szczególnie że wiosna to okres coraz intensywniejszych remontów. Strona internetowa z pełnym asortymentem mebli, drzwi, podłóg i artykułów dekoracyjnych funkcjonuje bez zakłóceń. VOX realizuje dostawy bezpośrednio do domu. Każdy kto chce zaprojektować wnętrze z wykorzystaniem produktów VOX może zrobić to bez wychodzenia z domu - na stronie dostępny jest wirtualny kreator, który pomoże dobrać wyposażenie i materiały, a potem łatwo zrealizować zamówienie. Swoje pomysły i potrzeby można też skonsultować telefonicznie albo mailowo z ekspertami w salonach.

Przed zbliżającą się do Polski epidemią, VOX zorganizował targi będące miejscem spotkań przedstawicieli sieci salonów VOX z ofertą drzwi i podłóg, sieci sklepów partnerskich Majster Plus oraz sklepów niezależnych.

- Na Targach VOX nie tylko zawieramy nowe kontrakty handlowe, ale też rozmawiamy o tym, jak rozwijać się będzie branża i pokazujemy nowości. Zbieraliśmy wśród odwiedzających opinie na temat premierowych produktów oraz propozycji aktualizacji oferty. Te pomysły, które cieszyły się największym zainteresowaniem wkrótce pojawią się w sprzedaży w salonach i na stronie internetowej - mówi Anna Szczepaniak.

Salony VOX są przygotowane do pracy w nowych warunkach i wyzwaniach, jakie stawia przed nimi obecnie rynek, a marka wspiera swoich partnerów oraz klientów w tym okresie.