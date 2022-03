Sieć sklepów Stokrotka i Frigo Logistics rozpoczynają współpracę

Frigo Logistics to wiodący w Polsce operator logistyczny dla produktów głęboko mrożonych. Firma specjalizuje się w dystrybucji, transporcie i magazynowaniu produktów mrożonych, a od jakiegoś czasu również w kategorii dry, fresh i farmaceutycznych.

Stokrotka to nowoczesna sieć handlowa z bogatymi tradycjami polskiego handlu detalicznego. Powstała w 1994 roku w Lublinie, dziś swoim zasięgiem obejmuje ponad 800 sklepów zlokalizowanych w całej Polsce.

Sieć sklepów Stokrotka i Frigo Logistics nawiązały współpracę. W jej ramach Frigo Logistics będzie obsługiwać wszystkie 815 sklepów Stokrotki, zlokalizowanych w całej Polsce. Start obsługi pierwszych punktów rozpoczął się na początku marca. Umowa zawarta między Frigo Logistics a Stokrotką obowiązuje na okres 5 lat.

– Logistyka produktów mrożonych wymaga odpowiedniego zaplecza technologicznego i organizacji, szczególnie jeśli ma objąć tak dużą liczbę sklepów, jak w przypadku sieci Stokrotka. Doświadczenie, które posiadamy, pozwala nam zapewnić odpowiednią jakość i bezpieczeństwo dostaw partnerom. To dla nas ważne, że kolejna, bardzo znana marka zaufała nam i powierzyła tak ważny obszar, wpływający na codzienną działalność sklepów. Jestem przekonany, że mamy przed sobą długą i owocną współpracę – mówi Kris Verbruggen, prezes firmy Frigo Logistics.

W ramach współpracy z nowym partnerem Frigo Logistics zastosuje rozwiązania umożliwiające optymalizację dystrybucji produktów do sieci sklepów Stokrotka. Zostanie zastosowana m.in. obsługa małych nośników, tzw. półpalet, dopasowanych do wolumenu sklepów. Pozwoli to na optymalizację przestrzeni ładunkowej środków transportu i kosztów.

– Stokrotka rozwija się bardzo dynamicznie, w ubiegłym roku otworzyliśmy 102 sklepy. W tym roku planujemy jeszcze przyspieszyć nasze prace i dołączyć do sieci około 150 nowych placówek. Biorąc pod uwagę taki kierunek działań, zdecydowaliśmy się na rozwój systemu transportu i magazynowania produktów mrożonych. Poszukiwaliśmy partnera kładącego szczególny nacisk na jakość realizowanych usług oraz gwarantującego najwyższy poziom działalności operacyjnej. Podjęliśmy więc decyzję o rozpoczęciu współpracy z firmą Frigo Logistics, z którą wspólnie zapewnimy klientom Stokrotki najwyższy poziom obsługi – mówi Mirosław Wawryszczuk, członek zarządu Stokrotki, dyrektor sprzedaży i marketingu.