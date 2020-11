Sieć Spar otwiera 5 nowych sklepów

Sieć sklepów Spar powiększyła się o 5 nowych placówek – trzy zlokalizowane są w Koninie, a dwie w miejscowościach: Lisiec Wielki i Sławsk (w sąsiedztwie Konina). Wszystkie są prowadzone przez jedną rodzinną firmę. Nowe sklepy są dostępne w formacie Spar i Spar Express – mają od 100 do 400 mkw. powierzchni handlowej.

- Sieć Spar oferuje atrakcyjne warunki współpracy niezależnym partnerom detalicznym – dlatego chętnie podejmują oni współpracę z tak wiarygodnym, silnym partnerem. Mamy międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu sieciami handlowymi, a nasze sklepy działają w całej Europie i w RPA. Naszą przewagą jest bardzo atrakcyjna oferta wyrobów świeżych – co jest ważne dla konsumentów. W okresie koronawirusa mniejsze, lokalne placówki mają większy ruch – zapraszamy mieszkańców Konina i okolic do zakupów w naszych sklepach”– podkreśla zarząd spółki Wasz Sklep Spar.



Klienci, którzy chcą robić zakupy online mogą złożyć zamówienie na stronie e-spar.com.pl. Oferta sklepu internetowego jest dokładnie taka sama, jak w placówkach stacjonarnych.



Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i klientów sklepów Spar jest dla sieci absolutnym priorytetem. Działania podejmowane przez sklepy mają pomóc w spowolnieniu tempa rozprzestrzeniania się wirusa przez wyeliminowanie prawdopodobieństwa zakażenia się koronawirusem w trakcie zakupów. Spar bardzo rygorystycznie pilnuje stosowania środków ochrony osobistej zarówno przez pracowników, jak i klientów. Od początku pandemii wprowadzono m.in. obowiązkowe środki ochrony osobistej przed wejściem do sklepów: płyny dezynfekujące i jednorazowe rękawiczki foliowe dla klientów. Ponadto w sklepach Spar zamontowano bariery ochronne z pleksi oraz udostępniono maseczki, rękawiczki i przyłbice dla pracowników sklepów. Osłony zostały wdrożone nie tylko na stanowiskach kasjerów, ale także przy stoiskach z wędlinami i nabiałem oraz przy kasach alkoholowych. W sklepach, obok lad z wędlinami i serami, na podłodze zaznaczone są miejsca, w których stanąć może obsługiwany klient – tak, aby cały czas zachowywać dystans.