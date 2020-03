Sieć SPAR wzmacnia ochronę pracowników i klientów w sklepach

SPAR rozpoczął montaż barier ochronnych wykonanych z płyt pleksi dla zwiększenia bezpieczeństwa pracowników sklepów oraz klientów. Osłony – dostarczane do sklepów w ramach zaopatrzenia z magazynu centralnego – zostaną wdrożone nie tylko na stanowiskach kasjerów, ale także przy stoiskach z wędlinami i serami oraz przy kasach alkoholowych. Pracownicy sklepów już od początku pandemii wirusa w Polsce zostali wyposażeni w maseczki, rękawice oraz płyny dezynfekujące. Sieć zamówiła także specjalne przyłbice na twarz, które są dystrybuowane do zespołów pracujących w sklepach SPAR. W sieci odbywają się szkolenia w zakresie procedur, wprowadzono także rotacyjne zmiany załogi sklepów oraz skrócenie godzin pracy.

W sklepach SPAR w związku z pandemią obowiązuje jeszcze częstsza dezynfekcja stanowisk pracy, kas i terminali. We współpracy ze SPAR International zorganizowano import dodatkowych środków higienicznych, m.in.: maseczek na twarz, jednorazowych rękawiczek, plastikowych fartuchów, środków do dezynfekcji i mydeł.

W sklepach, które przed rebrandingiem działały pod szyldem Piotra i Pawła – z uwagi na ich wielkość – bariery ochronne montowane są przy 3 kasach głównych, przy stoisku informacyjnym i punkcie monopolowym oraz przy cukierni. Obok lad z wędlinami i serami na podłodze zaznaczone są miejsca, w których stanąć może obsługiwany klient – tak, aby oddzielała go od pracownika sklepu osłona z pleksi.

– Bariery ochronne z pleksi to kolejny krok, który podejmujemy dla zapewnienia naszym pracownikom i klientom jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa w trakcie pandemii koronawirusa. Dziękuję wszystkim pracownikom sklepów SPAR – wykazują się na co dzień ogromną odpowiedzialnością za bezpieczeństwo zarówno swoje, jak i klientów i współpracowników. Pracują w maskach, rękawiczkach i często dezynfekują swoje stanowiska pracy, kasy oraz terminale. Zespół kryzysowy Wasz Sklep SPAR jest w stałym kontakcie z naszymi Partnerami by wpracować nowe rozwiązania i działania prewencyjne w związku z pandemią – powiedział Tomasz Syller, dyrektor zarządzający, członek zarządu Wasz Sklep SPAR.