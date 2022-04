Sieć Sports Direct chce przejąć Go Sport

Spółka Sportsdirect Poland złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Go Sport Polska - czytamy w komunikacie UOKiK-u.

Go Sport Polska ma 26 stacjonarnych sklepów detalicznych w 15 miastach, a także prowadzi sprzedaż w kanale online. Głównym przedmiotem działalności sieci jest sprzedaż detaliczna artykułów sportowych (w tym odzieży sportowej, obuwia i sprzętu).

Sports Direct to brytyjska sieć sklepów sportowych, obecna też w Polsce. Sports Direct ma w naszym kraju 13 stacjonarnych sklepów detalicznych w 10 miastach. Sports Direct należy do grupy kapitałowej Frasers Group plc. Grupa Frasers ma portfel markowych sklepów sportowych, fitness, lifestyle’owych premium i luksusowych w ponad dwudziestu krajach oraz prowadzi sprzedaż w kanale online.

"Zgłaszana koncentracja dotyczy przejęcia wyłącznej kontroli przez Sportsdirect.com Poland sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul Składowej 5, 61-888 Poznań ("Sports Direct") nad Go Sport Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 179, 02-222 Warszawa ("Go Sport Polska")" - czytamy w komunikacie.

Jak informowaliśmy, firma Go Sport Polska została wystawiona na sprzedaż po tym, jak wyszło na jaw, że oligarcha Nikołaj Fartuszniak jest właścicielem Grupy Sportmaster, do której należy Go Sport.