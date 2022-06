Sieć TEDi wprowadzi się do Nowych Bielaw

Chociaż rozbudowa Nowych Bielaw jeszcze trwa, to komercjalizacja nowo powstającego retail parku właśnie dobiegła końca. Jego ofertę wypełnią trzy sklepy wielkopowierzchniowe, w tym sklep popularnej niemieckiej marki segmentu EDLP (everyday-low-prices).

Budowa Nowych Bielaw ma zakończyć się jesienią tego roku.

Późnym latem rozpocznie się wykańczanie lokali, do których wprowadzi się trzech najemców.

– W niecałe cztery miesiące od rozpoczęcia budowy, z sukcesem zamykamy komercjalizację będącego wciąż w budowie retail parku. To najlepiej pokazuje nie tylko ogromny potencjał leasingowy Nowych Bielaw, ale także to, jak bardzo dziś pożądany przez marki jest nowoczesny i przemyślany format convenience – mówi Barbara Wojdełko, dyrektor w Newbridge Poland.

Już dziś wiadomo, że w powstającym właśnie obiekcie otwarty zostanie pierwszy w Toruniu sklep sieci NEONET. Marka zasili ofertę elektroniki, ale także RTV/AGD kompleksu Nowych Bielaw. W parku handlowym zadebiutuje także największy w tym mieście sklep Komfort, dopełniając z kolei segment home.

Tenant-mix zamknie natomiast marka TEDi. Popularna sieć non-food jest ostatnim najemcą, który ulokuje się w retail parku przy centrum handlowym Nowe Bielawy.

– Rozbudowa Nowych Bielaw, zbiegająca się z 25-leciem obiektu, to dla nas duże wyzwanie, ale i ogromna szansa na rozwój. Dzięki niej nie tylko będziemy w stanie zbudować nowoczesny hub handlowy, ale przede wszystkim wprowadzić marki i koncepty, jakich oczekuje od nas lokalny rynek i współczesny konsument – mówi Barbara Wojdełko.

– Najlepszym tego przykładem jest TEDi. Marka ta jest nie tylko modelowym przykładem niezwykle popularnego i bardzo ekspansywnego w ostatnich latach formatu EDLP, ale także zalicza się do grona najpopularniejszych w swoim segmencie. Tym samym nasi klienci zyskają dostęp do znanej i pożądanej marki, ale też do brandu, który jest odpowiedzią na zmieniające się po pandemii trendy konsumenckie – dodaje

W ofercie sklepu TEDi klienci znajdą kilkanaście kategorii produktów, w tym przede wszystkim artykuły gospodarstwa domowego codziennego użytku, jak np. artykuły drogeryjne i kosmetyczne, dla majsterkowiczów, DIY i papiernicze, zabawki, dodatki do domu i kuchni, a także artykuły dla zwierząt.