Rok 2022 z pewnością możemy zaliczyć do udanych, udało nam się bowiem zrealizować założony plan dotyczący nowych punktów. Co ważne, kolejne kawiarnie pojawią się w najbliższych miesiącach w Krakowie oraz Lublinie. Prowadzimy też zaawansowane rozmowy z przedsiębiorcami, którzy są na etapie poszukiwania odpowiedniej lokalizacji w innych częściach Polski – mówi Urszula Olechno, współwłaścicielka sieci the White Bear Coffee.