W 1998 r. w Swarzędzu pod Poznaniem otwarto pierwszy sklep pod szyldem Żabki. Dziś, dzięki bliskiej lokalizacji i ofercie dopasowanej do potrzeb mieszkańców, placówki odwiedza rocznie miliard klientów.

Żabka rozwija lokalnie przedsiębiorczość i wspólnie z franczyzobiorcami tworzy ok. 60 tys. miejsc pracy.

Od 2021 r. sieć zmieniła się w Grupę Żabka, w której skład wchodzą marki działające zarówno w kanałach fizycznych, jak i cyfrowych.

Żabka konsekwentnie promuje recykling jako jeden ze sposobów na ograniczenie produkcji pierwotnego plastiku.

Markę Żabka rozpoznaje dziś 93 proc. konsumentów, a należące do sieci niemal 10 tys. placówek na stałe wpisało się w otaczający nas krajobraz. Od 2021 r. sieć zmieniła się w Grupę Żabka, w której skład wchodzą marki działające zarówno w kanałach fizycznych, jak i cyfrowych. Maczfit jest liderem cateringu dietetycznego, który w 2022 r. dostarczył klientom prawie 20 mln posiłków, Dietly jest największym marketplace cateringów dietetycznych, z kolei Żabka Jush jest wiodącym graczem w kategorii q-commerce. Aktualnie Żabka to nie tylko sklep, to minicentrum handlowo-usługowe – w tym największa sieć kawiarni, bankomatów, punktów pocztowych czy kolektur Lotto.

Żabka od lat spełnia obietnicę bliskości i wygody, opracowując kolejne formaty sklepów tak, aby klienci mogli korzystać z jej oferty w różnych sytuacjach życia codziennego. Jak podkreślił w trakcie zorganizowanej w Poznaniu konferencji prasowej Adam Manikowski, wiceprezes zarządu Grupy Żabka, dyrektor zarządzający Żabka Polska, trzonem Grupy są tradycyjne sklepy osiedlowe, ale sieć rozwija także inne formaty, np. sklepy bezobsługowe czy sezonowe.

Otwieramy 1000 sklepów rocznie. Z okazji 25-lecia w portfolio Żabki pojawią się aż trzy nowe unikatowe placówki, których otwarcie planujemy jeszcze w tym roku. Będą wśród nich: sklep hybrydowy w Warszawie, łączący tradycyjną placówkę z autonomiczną Żabką Nano; pierwsza Żabka Drive w podwarszawskim Piasecznie, w której kierowcy, bez wysiadania z auta, będą mogli skorzystać z oferty gastronomicznej oraz placówka nr 10 000 w Starym Browarze w Poznaniu, gdzie znajdzie się m.in. dobrze znane klientom Żabki Nano nowatorskie rozwiązanie – robot Robbie, który będzie serwował kultowe hot dogi – powiedział Adam Manikowski.

Żabka wspiera także polską przedsiębiorczość – aktualnie z siecią współpracuje ponad 8 600 franczyzobiorców, wspólnie z którymi sieć zapewnia blisko 60 000 miejsc pracy. - Żabka należy do grona najbardziej innowacyjnych sieci franczyzowych na świecie. Wdrażane i funkcjonujące u nas narzędzia wspierają współpracujących z nami przedsiębiorców w efektywnym zarządzaniu sklepami, podnoszeniu kompetencji własnych oraz ich zespołów, a także w systematycznym rozwoju biznesu – wyjaśnił Adam Manikowski.

Zwrócił uwagę, że sieć wprowadza kolejne narzędzia cyfrowe dostosowane do potrzeb franczyzobiorców, przekładające się na większą stabilizację i większą dochodowość, budujące rynkową pozycję prowadzonych przez nich sklepów.

Manikowski mówił, że bez franczyzobiorców nie byłoby sukcesu Żabki. - Zawsze podkreślam, że Żabka ma dwa serca. Jedno z nich bije dla klientów, drugie dla franczyzobiorców. Bez jednych i drugich nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz – zaznaczył.

Dyrektor zarządzający spółką Żabka Polska poinformował, że Grupa rozwija także sektor usług, wspiera polskich dostawców i startupy, jest odpowiedzialnym pracodawcą, inkubatorem nowoczesnych rozwiązań oraz innowacyjnych produktów, także w kategorii dobrego żywienia, jak na przykład w programie „Porcja DobreGO!”.

Anna Grabowska, wiceprezeska zarządu ds. strategii konsumenckich, zwróciła uwagę, że w DNA Grupy Żabka wpisana jest odpowiedzialność. Dodała, że firma dąży do tego, aby jej działania nie tylko upraszczały życie klientom, ale pozytywnie wpływały na interesariuszy firmy, jej otoczenie, społeczność oraz na planetę, dlatego w 2021 r. Żabka przyjęła Strategię Odpowiedzialności (ESG) w pełni zintegrowaną ze strategią biznesową firmy i opublikowała pierwszy Raport Odpowiedzialności.

W centrum naszej uwagi jest człowiek i jego potrzeby, nie zapominamy jednak o wspólnej odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz nasze najbliższe otoczenie. Zadowolenie klienta, franczyzobiorcy, pracowników, partnerska współpraca z dostawcami oraz troska o lokalne społeczności i bardziej przyjazne środowisku działania operacyjne są filarami działań Żabki w obszarze ESG – wyjaśniła Anna Grabowska.

Dodała, że Żabka konsekwentnie promuje recykling jako jeden ze sposobów na ograniczenie produkcji pierwotnego plastiku. - W grudniu 2022 r. w Bydgoszczy uruchomiliśmy pilotażowy program Zielona Odnowa, w ramach którego klienci mają możliwość oddawania jednorazowych opakowań po napojach we wszystkich 121 Żabkach zlokalizowanych w mieście. Od stycznia br. w ramach pilotażu zebrano blisko 2,5 mln butelek i puszek aluminiowych – zaznaczyła, dodając, że wkrótce podobny program ruszy w Zielonej Górze.

Wskazała, że w ostatnich latach Grupa Żabka zrewidowała też podejście do zaangażowania społecznego, definiując obszary ważne dla społeczności lokalnych i kładąc nacisk na działania, które przyczyniają się do realnych i długofalowych zmian. Przypomniała, że od 7 lat firma wspólnie z franczyzobiorcami realizuje program „Dobry Staż w Żabce”, skierowany do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

