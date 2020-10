Sieci handlowe znalazły sposób na zwiększenie sprzedaży podczas godzin dla seniorów

Sieci handlowe szukają więc różnych sposobów na powstrzymanie spadku obrotów podczas godzin dla seniorów. Lidl i Biedronka postanowiły przygotować dla osób starszych specjalne rabaty i promocje, aby zachęcić ich do robienia zakupów między godziną 10.00 a 12.00.

Od 15 października, podobnie jak w kwietniu br., obowiązują między 10.00 a 12.00 godziny dla seniorów w aptekach, sklepach, drogeriach i placówkach świadczących usługi pocztowe. Placówki handlowe starają się na różne sposoby sprawić, aby podczas tych dwóch godzin nie spadły obroty.

Biedronka zachęca seniorów do dokonywania zakupów w godzinach im dedykowanych specjalną ofertą Platynowe Rabaty. Od czwartku 15.10. w ramach tej oferty sieć zaoferuje dodatkowe zniżki na produkty popularne wśród tej grupy klientów. Jednocześnie 2650 sklepów sieci Biedronka w całym kraju jest już czynnych co najmniej do godz. 23:00, w tym niemal 50 całodobowo w ramach Akcji 24.

W trosce o potrzeby seniorów sieć Lidl Polska przygotowała specjalne kupony zakupowe obowiązujące tylko dla klientów „60+”, aktywne w godzinach 10:00 – 12:00. W ten sposób sieć chce zachęcić seniorów do korzystania z tej dogodnej formy zakupów – z wykorzystaniem aplikacji zakupowej Lidl Plus proponuje specjalne kupony. Lidl Polska wierzy, że w ten sposób uda się zapewnić seniorom bardziej bezpieczne zakupy.

