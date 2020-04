Sieci odzieżowe ofiarami koronawirusa. W Top Secret spadek sprzedaży sięgnął blisko 60 proc.

Dodano: 15 kwi 2020 10:34

Sprzedaż towarów w sieci odzieżowej Top Secret, należącej do Redan SA, w marcu 2020 r. wyniosła łącznie ok. 7,6 mln zł i była niższa o ok. 59 proc. porównując do marca poprzedniego roku. W ujęciu narastającym sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 33 mln zł i była niższa o 38 proc. niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.