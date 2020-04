Sieci restauracji z akcją #WzywamyPosiłki

Akcja #WzywamyPosiłki została nagłośniona w mediach społecznościowych i spotkała się bardzo pozytywnym odzewem. Firma badawcza Inquiry sprawdziła, do jakiego stopnia przełożyło się to na opinie o sieciach restauracji i innych markach gastronomicznych w skali ogólnopolskiej. Wszystko wskazuje na to, że reakcje ze strony polskich odbiorców miały charakter impulsywny i krótkotrwały, a tylko jedna marka odnotowała wyraźny wzrost pozytywnych opinii w marcu br. - jest to Pizza Hut. Co więcej, wynik zanotowany dla Pizza Hut w marcu 2020 r. jest najwyższym w historii. Na pozytywny wynik wpływ mogła mieć także skuteczna komunikacja marki podkreślająca rolę bezpiecznych metod zamawiania produktów (bezkontaktowa dostawa, promocja płatności online), a także promocja odpowiedzialnego zachowania w trakcie epidemii pod hasłem #StaySafe.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej naturalnym krokiem są działania wspierające ratowników medycznych, lekarzy i pielęgniarki. Marka dołączyła do akcji #WzywamyPosiłki, w ramach której kilkudziesięciu pracowników restauracji przygotowało i dostarczyło bezdotykowo ponad 3500 posiłków do placówek służby zdrowia w całej Polsce. Pomoc objęła szpitale w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Olsztynie, Krakowie, Szczecinie. Dziennie do placówek trafia 250 zestawów.

- Chcemy utrzymać tę liczbę posiłków i dostarczać je tak długo, jak będzie to potrzebne - zapewnia Radosław Citko, operations manager w Pizza Hut.