W czwartek 29 grudnia i w piątek 30 grudnia o godzinie 6:00 swoje progi dla klientów otworzy siedem nowych sklepów ALDI w Poznaniu, Żyrardowie, Legionowie, Krakowie, Pucku, Krośnie i Wschowie.

Z okazji otwarcia sieć zaplanowała specjalne promocje sięgające nawet do 50 proc.

Ponadto w dniu otwarcia przed każdym ze sklepów pojawi się foodtruck z poczęstunkiem.

Sieć zatrudniła po kilkunastu pracowników na potrzeby każdej nowo otwartej lokalizacji.

Sieć ALDI zamyka rok przekraczając liczbę 250 sklepów w Polsce.

Jak wcześniej informowała sieć, ALDI w perspektywie 5 lat chce mieć około sześciuset sklepów w Polsce. Docelowo ponad tysiąc. Dyskonter jest też otwarty na przejęcia. Interesują go placówki o powierzchni ok. 1 tys. mkw. Standardem dla sieci są powierzchnie z salą sprzedaży około tysiąca mkw. To benchmark, na którym opiera się ALDI, choć dopuszcza także placówki minimalnie mniejsze i większe. Priorytetem dla sieci są duże miasta, to pierwsza grupa lokalizacji, na której koncentruje się marka. Naturalnym kierunkiem jest też zapełnianie białych plam na mapie Polski i rozpoczęcie działalności handlowej tam, gdzie ALDI jeszcze nie jest obecne.

Każde otwarcie sklepu ALDI to dla nas ogromny sukces, jest to potwierdzenie naszego rozwoju. Jako sieć jesteśmy dziś obecni w każdym województwie i chcemy także zagościć w większości polskich domów. Nasi klienci wiedzą, że w ALDI znajdą lokalne i międzynarodowe produkty wysokiej jakości, ponieważ ALDI ma to coś, czego nie ma nigdzie indziej, po co warto wracać do nas, zgodnie z myślą Raz ALDI zawsze ALDI. Wierzymy, że klienci w naszych nowych lokalizacjach w Poznaniu, Żyrardowie, Legionowie, Krakowie, Pucku, Krośnie i Wschowie znajdą również to „coś” i zyskają przekonanie, że ALDI to pewność udanych zakupów – mówi Agata Biernacka, Kierownik Działu Komunikacji i PR ALDI w Polsce.

Wszystkie sklepy przygotowane są zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki, którego motywem przewodnim jest świeżość, widoczna zarówno w sposobie aranżacji przestrzeni, jaki i asortymentu oraz jego ekspozycji. Sieć zadbała również o dodatkowe udogodnienia dla klientów. Sklepy wyposażone są w krajalnicę do chleba i małe wózki zakupowe dla najmłodszych klientów. Na klientów czekają komfortowe parkingi. Sklepy ALDI otwarte są od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 20:00. Sieć zatrudniła kilkunastu pracowników na potrzeby nowo otwartej lokalizacji.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl