Siedem ofert kupna majątku Go Sport zostało złożonych w prowadzonej przez syndyka sprzedaży masy upadłościowej. Kancelaria Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wybrała już najlepszą propozycję i ma nadzieję zakończyć proces jeszcze w tym roku.

Dziesiątego listopada tego roku minął termin wyboru najkorzystniejszej oferty w prowadzonym przez syndyka – kancelarię Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. procesie sprzedaży majątku Go Sport Polska.

Syndyk wybrał już podmiot, który złożył najlepszą propozycję, ale ponieważ trwa jeszcze procedura, nie może go jeszcze ujawnić. Kancelaria chce do 16 grudnia tego roku podpisać umowę sprzedaży.

Sieć Go Sport miała salony w 25 galeriach handlowych. Umowy najmu zostały rozwiązane przez wynajmujących pod koniec marca tego roku, gdy sieć zamknęła sklepy, czyli przed ogłoszoną przez sąd w lipcu 2022 r. upadłością.

Rozpoczęliśmy poszukiwania inwestora-nabywcy majątku Go Sport już na samym początku upadłości, żeby ustalić, jak rynek dzisiaj wycenia te aktywa. Zainteresowanie było na tyle duże, że – aby wybrać najlepsze propozycje – dwukrotnie przekładaliśmy ostateczny termin składania zgłoszeń. Nadeszło ich siedem – przyznaje Bartosz Sierakowski, wiceprezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

- Rozpoczęliśmy poszukiwania inwestora-nabywcy majątku Go Sport już na samym początku upadłości, żeby ustalić, jak rynek dzisiaj wycenia te aktywa. Zainteresowanie było na tyle duże, że – aby wybrać najlepsze propozycje – dwukrotnie przekładaliśmy ostateczny termin składania zgłoszeń. Nadeszło ich siedem – przyznaje Bartosz Sierakowski, wiceprezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

Kto kupi Go Sport?

Kancelaria wybrała już podmiot, który złożył najkorzystniejszą ofertę kupna, ale ponieważ trwa jeszcze procedura, nie może go jeszcze ujawnić.

Następnym krokiem jest wystąpienie z wnioskiem o do sędziego komisarza sądu upadłościowego o wyrażenie zgody na sprzedaż majątku Go Sport oraz do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Ten ostatni m.in. musi zweryfikować, czy sprzedaż nie nastąpi na rzecz podmiotu z Rosji.

W większości centrów handlowych rzeczy Go Sport nadal „okupują” lokale handlowe. Dlatego elementem ceny jest też pokrycie kosztów związanych z ich opróżnieniem – tłumaczy mec. Bartosz Sierakowski.

Optymistyczny harmonogram zakłada, że uda się zdobyć niezbędne zgody do czwartego grudnia tego roku.

- Chcielibyśmy do 16 grudnia tego roku podpisać umowę sprzedaży – zapowiada mecenas Bartosz Sierakowski.

Cena najważniejszym kryterium wyboru

Najważniejszym kryterium wyboru kupującego jest oferowana cena za towar i wyposażenie dawnych sklepów Go Sport, ale nie tylko. Sieć Go Sport miała salony w 25 galeriach handlowych. Nie we wszystkich tych obiektach udało się je opróżnić, wywożąc towar i meble wyposażenia do magazynu centralnego.

- Niestety w większości centrów handlowych rzeczy Go Sport nadal „okupują” lokale handlowe. Dlatego elementem ceny jest też pokrycie kosztów związanych z ich opróżnieniem – tłumaczy mec. Bartosz Sierakowski.

Umowy najmu z Go Sport zostały rozwiązane przez wynajmujących pod koniec marca tego roku, gdy sieć zamknęła sklepy, czyli przed ogłoszoną przez sąd w lipcu 2022 r. upadłością.

– Obecnie ma miejsce bezumowne korzystanie z tych lokali. Jako syndyk, jesteśmy w trakcie zawierania stosownych porozumień z galeriami handlowymi, rozliczającymi te wzajemne roszczenia – wyjaśnia mec. Bartosz Sierakowski.

Ponad 50 mln zł dla wierzycieli Go Sport

Struktura wierzytelności Go Sport jest bardzo zróżnicowana.

– Są to kwoty od kilku tysięcy złotych do kilku milionów złotych. Łączna suma zgłoszonych wierzytelności to ponad 50 mln zł. Nie obejmuje ona zaległego wynagrodzenia pracowników, ponieważ ich roszczenia częściowo zostaną zaspokojone przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – tłumaczy mec. Bartosz Sierakowski.

W kwietniu tego roku minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński ogłosił polską listę sankcyjną obejmującą 50 rosyjskich podmiotów i oligarchów prowadzących interesy na terenie RP. Wśród widniejących tam firm znalazł się m.in. Go Sport.

