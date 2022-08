Sierpień z dwoma otwarciami w Jysk. Jutro po remoncie startuje sklep w Warszawie

Jutro otwarcie sklepu przy ul. Jutrzenki 156 w Warszawie.

W sierpniu sieć zaplanowała otwarcie dwóch istniejących sklepów, po zakończeniu kompleksowej modernizacji obiektów.

Odnowione i odświeżone salony pokazują wnętrza zorganizowane wg. konceptu 3:0

Zarówno sklep w Tomaszowie Mazowieckim, jak i w Warszawie, na ul. Jutrzenki to sklepy re-otwierane, ale po przejściu gruntownej modernizacji.

Każde re-otwarcie Jysk wspiera specjalna, dedykowana kampania promocyjna dla klientów, z okazyjnymi cenami produktów. Kampania potrwa tydzień.

Modernizacja polegała na dostosowaniu wnętrz sklepów do spójnego stylu JYSK, zwanego Konceptem 3.0

Koncept 3.0 jest już obecny we wszystkich nowych sklepach JYSK. Wszystkie istniejące lokalizacje sieć stopniowo przebudowuje, by sukcesywnie zmieniać te sklepy, które jeszcze funkcjonują w poprzedniej koncepcji przestrzennej. Docelowo wszystkie sklepy JYSK będą zapraszać klientów do formatu przestrzennego 3.0.

Koncept 3.0 obejmuje kompleksowe podejście do wykończenia przestrzeni: kolorystyki ścian, jasnej, drewnianej podłogi, wyboru oświetlenia. Koncept zakłada także ekspozycję zawierającą inspirujące i nowoczesne aranżacje w skandynawskim stylu.

Format sklepów jest spójny w każdym kraju, w którym sieć JYSK jest obecna – dzięki temu klienci w dowolnym sklepie Jysk z łatwością się odnajdą. Nawet gdy wejdą po raz pierwszy do sklepu w nieznanej wcześniej lokalizacji, ze znanego sobie wnętrza łatwo odtworzą rozłożenie produktów i samą przestrzeń, niezależnie od miejsca, w którym robią zakupy.

O JYSK:

międzynarodowa sieć handlowa o skandynawskich korzeniach, oferująca aranżacje przestrzeni domowej i ogrodu.

Sieć obejmuje powyżej 3100 sklepów w 48 krajach. Oferta jest dostępna stacjonarnie i online.

Lars Larsen - założyciel firmy, swój pierwszy sklep otworzył w Danii, w 1979 roku.

JYSK jest częścią rodzinnej grupy Lars Larsen, której łączny obrót w roku obrotowym 2020/21 wyniósł 5,255 miliarda euro. Obroty JYSK wyniosły 4,4 miliarda euro w tym samym okresie.

JYSK zatrudnia 28 500 pracowników.

JYSK POLSKA:

W Polsce sieć działa od 2000 roku. Pierwszy sklep powstał w Gdańsku, tutaj ma siedzibę administracja główna oraz centrum usług wspólnych dla pozostałych krajów sieci.

Centrum Dystrybucji JYSK w Radomsku obsługuje około 600 sklepów JYSK w 7 krajach europejskich.

JYSK Polska prowadzi ponad 260 sklepów, w których zakupy robi rocznie prawie 12 milionów Polaków. Każdego roku sieć otwiera kilkanaście nowych placówek.

Firma prowadzi również sprzedaż on-line.

W Polsce JYSK zatrudnia ponad 2 400 osób.