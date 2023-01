W styczniu 2023 roku Sierra Balmain rozpoczęła współpracę w zakresie zarządzania umowami najmu oraz świadczenia usług finansowych i księgowości korporacyjnej dla centrum handlowego Forum Gdańsk, należącego do NEPI Rockcastle.

To już czwarta z kolei współpraca jednej z czołowych firm doradczych rynku nieruchomości z NEPI Rockcastle.

To największy notowany na giełdzie właścicielem i zarządcą centrów handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Z dniem 1 stycznia 2023 roku, spółka Sierra Balmain objęła częściowe zarządzanie centrum handlowym Forum Gdańsk. To kolejny obiekt handlowy, po CH Solaris oraz CH Karolinka w Opolu, a także CH Pogoria w Dąbrowie Górniczej, który fundusz NEPI Rockcastle przekazał w zarządzanie Sierra Balmain. Dzięki nowemu kontraktowi łączna powierzchnia handlowa, którą zarządza Sierra Balmain zwiększyła się do ponad 630 000 mkw.

Uzyskanie kolejnego mandatu zarządczego w Europie Środkowej to dla nas zaszczyt. Dzięki konsekwentnej realizacji strategii rozwoju możemy pochwalić się już 22. centrum handlowym w naszym portfolio. Systematycznie umacniamy pozycję Sierra Balmain jako lidera w dziedzinie zarządzania centrami handlowymi. Bardzo cieszy nas fakt, że NEPI Rockcastle już po raz kolejny powierzył nam zarządzanie swoimi aktywami i zapewniamy, że Sierra Balmain wykorzysta całe know-how swojego zespołu, by zapewnić Forum Gdańsk usługi na najwyższym poziomie. Jesteśmy przekonani, że nasze działania przyniosą korzyści zarówno najemcom, jak i właścicielowi obiektu” – mówi Tim Rylance, Managing Director, Sierra Balmain Property Management.

Forum Gdańsk jest jedną z najnowocześniejszych galerii w Polsce. Należy też do największych centrów handlowych

w Trójmieście i na północy kraju. Na powierzchni 63 500 mkw. skupia blisko 200 sklepów i punktów usługowych.

Powstałe w 2018 roku Forum Gdańsk jest nie tylko obiektem komercyjnym, ale również miejscem organizacji różnorodnych przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych, sprzyjającym spotkaniom oraz integracji lokalnej społeczności. To doskonały przykład nowoczesnego wielofunkcyjnego projektu urbanistycznego. Przestrzeń charakteryzuje niepowtarzalny, nowoczesny design, który wpisuje się w infrastrukturę miasta i w naturalny sposób łączy się z życiem jego mieszkańców. Szczególnie korzystne położenie tuż przy obwodnicy śródmiejskiej oraz bliskość Starego Miasta powoduje, że centrum to odwiedzane jest nie tylko przez okolicznych mieszkańców, ale również przez setki tysięcy turystów przybywających corocznie do Gdańska.

