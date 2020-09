Silesia City Center z certyfikatem

Przykładów proekologicznych przedsięwzięć w Silesia City Center jest wiele, pierwsze można dostrzec w jej otoczeniu – jest to jedna z niewielu galerii handlowych w Polsce z tak rozległymi terenami zielonymi. Jeśli chodzi o zrealizowane inwestycje, dotychczas najważniejszym projektem był montaż nowoczesnej instalacji fotowoltaicznej. W ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy 132 panele fotowoltaiczne o łącznej powierzchni 1000 mkw. wytworzyły aż 40 000 kWh energii elektrycznej. Energia

ta wykorzystywana jest do zasilania systemów wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych w galerii – świeże, czyste powietrze jeszcze nigdy nie było tak ważne dla użytkowników jak dziś. Co ciekawe jest to pierwsza tego rodzaju inwestycja w regionie. Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych, optymalizacja zużycia energii elektrycznej poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań z zakresu automatyki budynkowej, a także pierwszy etap modernizacji oświetlenia parkingu podziemnego to kolejne proekologiczne przedsięwzięcia zrealizowane w Silesia City Center.

Silesia City Center - obiekt handlowy wybudowany w 2005 roku spełnia obecnie najwyższe standardy ekologiczne, a to nie koniec planowanych inwestycji proekologicznych.

- Planowane inwestycje w Silesia City Center zawsze rozpatrujemy poprzez pryzmat ich wpływu

na środowisko. Ocena „Excellent”, którą uzyskaliśmy w programie certyfikacji BREEAM In-Use, jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i niejako potwierdzeniem, że idziemy we właściwym kierunku. Cieszymy się także, że naszą dbałość o ekologię doceniają mieszkańcy regionu – to dla nas bardzo ważne – mówi Iwona Mroczek, dyrektor Silesia City Center.

Certyfikat BREEAM wprowadzony w 1990 roku przez brytyjską organizację BRE (Building Research Establishment) jest obecnie jedną z najpopularniejszych w Europie metod oceny budynków pod względem ich ekologiczności. Program certyfikacji ekologicznej BREEAM In-Use to system oceny istniejących już budynków. Umożliwia zarówno inwestorom, właścicielom, zarządcom, jak i najemcom określanie i wprowadzanie ulepszeń w zakresie wydajności operacyjnej budynków. Zapewnia analizę porównawczą i gwarancję zrównoważonego rozwoju dla wszystkich typów budynków.

W Silesia City Center w ramach audytu Asset Performance weryfikacją objęto: jakość środowiska wewnętrznego (zdrowie i samopoczucie), efektywność energetyczną, dostępność środków transportu miejskiego, materiały budowlane, zarządzanie eksploatacją budynku, użytkowanie gruntów i ekologię, gospodarkę wodną oraz gospodarkę odpadami, a także wpływ obiektu na środowisko.

Zarówno w kategorii jakości środowiska wewnętrznego, jak i gospodarki odpadami Silesia uzyskała wynik maksymalny – 100%. Ponadto w ocenie audytorów do mocnych stron galerii należą zastosowanie przyjaznych dla środowiska materiałów budowlanych i instalacyjnych, a także wpływ Silesia City Center na środowisko.