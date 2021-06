Sinsay, Garaż na Fali i Na Dobranoc powiększą ofertę Galerii Klif

Miłośników dobrego stylu z pewnością ucieszy nowy Sinsay a także dwa sklepy typu „concept stores”: Garaż na Fali i Na Dobranoc.

Sinsay w Galerii Klif otworzył się 21 czerwca.

W sobotę 26 czerwca klienci będą mogli skorzystać z super oferty: 50 pierwszych klientów otrzyma torby-shopperki a goście, którzy odwiedzą sklep w pierwszych dwóch godzinach będą mogli skorzystać z rabatów, sięgających aż 20 proc.

Sinsay uruchomi w Galerii Klif salon o powierzchni 870 mkw.

- Otwarcie Sinsay, jednej z marek gdańskiego, a przecież już światowego koncernu LPP to świetna wiadomość dla naszych klientów, ceniących modę i lekki styl - mówi Mariola Rogóż, dyrektor Galerii Klif. - Cieszymy się z obecności tej marki w Galerii Klif. Nasze otoczenie rozwija się, przybywa nowych mieszkań, do grona klientów wkracza młode pokolenie Z, rośnie też liczba gości odwiedzających Gdynię. Szersza oferta, to większa wygoda spokojnych zakupów w Klifie.

Garaż na Fali i Na Dobranoc w Galerii Klif

Oprócz nowego salonu Sinsay w Galerii Klif znajdziemy także dwa inne, interesujące sklepy typu “concept store”. Jest to oryginalny koncept sprzedażowy zaczerpnięty z USA, który łączy w sobie dobre ceny, niecodzienny design butiku i ograniczony czas oferty / albo dostępności

Pierwszy z nich – „Garaż na Fali” - to niekonwencjonalny projekt pełen wakacyjnych propozycji, takich jak rowery miejskie, plażowe akcesoria, kostiumy i ręczniki kąpielowe, oraz znacznie więcej dla entuzjastów słońca, wody, lasu i innych kierunków wakacyjnego wypoczynku. Kolekcja Garażu Na Fali na pewno okaże się przydatna w modnym plażowaniu.

Sklep “Na Dobranoc” polubią natomiast klienci doceniający modę po zachodzie słońca. Jest to miejsce z wyselekcjonowanym asortymentem dla fanów głębokiego i przyjemnego snu. Oferta zawiera bieliznę nocną i dzienną, dużo koronek, piżamy i jedwabne koszulki, a także szykowne rajstopy, pończochy, kapcie, kosmetyki, naturalne świece oraz pościel.

Klif zapowiada kolejne otwarcia

Sinsay oraz Garaż na Fali i Na Dobranoc to kolejne marki modowe, które zagościły w gdyńskim Klifie. W ubiegłym miesiącu otwarto także salony Tatuum oraz FITANU.COM. Jeszcze latem Galeria Klif szykuje się do otwarcia nowych salonów – z branży modowej oraz gastronomicznej.