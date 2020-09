Sinsay otworzył nowy salon - pierwszy i największy w regionie

Jak podkreślają przedstawiciele marki, najnowocześniejszy i największy w regionie salon Sinsay w Galerii Zielone Wzgórze to miejsce dla tych, którzy lubią bawić się i eksperymentować modą. Od momentu otwarcia wzbudza on duże zainteresowanie wśród mieszkańców Białegostoku, którzy chętnie go odwiedzają i robią zakupy.

Sprzyja temu doskonale prezentujące się, przestronne wnętrze z dominująca bielą ścian, podłóg i mebli. Stanowi ono idealne tło dla kolorowej, różnorodnej oferty modowej marki. Metalowe meble i wielkoformatowe ekrany korespondują z odważnym, ekspresyjnym charakterem kolekcji Sinsay, kierowanej do młodych ludzi i dzieci.