Trzy nowe popularne marki to kolejny efekt rekomercjalizacji bydgoskiej Galerii Fordon po przejęciu przez nowego zarządcę. Dzięki działaniom Keen Property Management w grudniu listę najemców powiększą: Sinsay, Verona i KiK.

Rewolucyjne zmiany w Galerii Fordon.

Nowi najemcy sprawiają, że Galeria Fordon jest coraz bardziej atrakcyjna i przyciąga nowych klientów.

Richard Keen, Managing Director w Keen Property Management postawił sobie cel, aby ten rok był przełomowy dla Galerii Fordon.

W ramach gruntownej rekomercjalizacji i uatrakcyjnienia obiektu najpierw sprowadzono do Galerii wielkopowierzchniowy sklep JYSK XL, który na poziomie -1 zajął blisko 1700 mkw. W gronie najemców pojawił się także CityFit, który zajmie całe drugie piętro (820 mkw). To nie koniec ekspansji tej marki, która planuje stworzyć w Galerii Fordon swój pierwszy nowy koncept - CityFit Blue, czyli kluby o mniejszej powierzchni, funkcjonujące zarówno jako lokale własne, jak i w modelu franczyzowym.

Nowości w Fordonie

Teraz przyszedł czas na urealnienie kolejnych zapowiedzi. 8 grudnia 2022 w Galerii Fordon otwarty został sklep marki Sinsay. Dzięki wieloletniej umowie nowy najemca otworzył nowoczesny salon o powierzchni 900 mkw. To nowe otwarcie marki należącej do LPP, która z pewnością przyciągnie nowych klientów w tej części Bydgoszczy. Dzień później 9 grudnia 2022 r. w portfolio Galerii Fordon na dobre zagościła także marka Verona. Jest to najemca oferujący najwyższej klasy i jakości biżuterię. Salon marki Verona zajął powierzchnię blisko 50 mkw i zlokalizowany został na parterze Galerii Fordon. To nie koniec grudniowych nowości w bydgoskim Fordonie. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Keen Property Management planuje otwarcie nowoczesnego sklepu marki KiK. Ten najemca zajmie powierzchnię niemal 600 mkw, a sklep znajdzie się na pierwszym piętrze.

Wszystkie działania Keen Property Management to rewolucja na bydgoskim rynku galerii handlowych. – Tworzymy nową jakość, która ma zaspokoić potrzeby dotychczasowych i nowych klientów – tłumaczy Richard Keen, Managing Director w Keen Property Management.

– To nowe otwarcie, które ma pokazać, że dobrze zarządzana Galeria z przyszłościowym planem rozwoju przyciąga klientów z różnych części miasta i regionu. Realizacja założonych przez nas celów sprawia, że mijający rok jest naprawdę przełomowy dla Galerii Fordon. Przekonaliśmy do naszych planów i pomysłów topowych graczy na rynku. Jednak nie zwalniamy tempa i już planujemy kolejne nowości, które na pewno zaskoczą mieszkańców Bydgoszczy. Jestem przekonany, że osoby, które znają Galerię Fordon od wielu lat, widzą nasze rewolucyjne zmiany i ogromną metamorfozę tego miejsca. Jest to teraz nowoczesna Galeria, z którą mocno liczy się konkurencja, a licznie odwiedzający klienci doceniają nasze propozycje – tłumaczy Richard Keen.

Nowi najemcy

Sinsay to marka odpowiadająca na potrzeby nastolatek, młodych kobiet, rodziców oraz ich dzieci. Trafia w gusta dziewczyn, które chcą wyglądać modnie nie tylko w szkole, ale też na imprezie. Marka posiada szeroką gamę ubrań i dodatków dla aktywnych i niezależnych kobiet ceniących niezobowiązujący styl i wygodę w rozsądnej cenie. Ofertę uzupełniają kolekcje ubrań i dodatków dla najmłodszych oraz elementy wyposażenia wnętrz.

Verona to marka, która swoją ofertą pozwala klientom cieszyć się przyjemnością zakupu biżuterii w przystępnej cenie. Od ponad 20 lat stawia na złotą, srebrną i stalową biżuterię ozdobioną kamieniami szlachetnymi. Sprzedaż prowadzi w salonach stacjonarnych oraz sklepie on-line.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl