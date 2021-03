Sinsay wkracza do Galerii Olimpia

Jak pandemia zmieniła nasz podejście do zakupów? Znużeni pandemiczną rzeczywistością konsumenci cechują się mniejszą lojalnością wobec marek – aż 60 proc. z nich przyznało, że w ubiegłym roku zainteresowali się ofertą innych firm niż dotychczas. Są za to bardziej wyczuleni na nowości i eksperymentowanie, dlatego jeszcze większe znaczenie zyskuje doświadczenie zakupowe.

– Długotrwały okres zamknięcia i obostrzeń sprawił, że konsumenci zaczęli przejawiać bardzo konkretne podejście do zakupów, skupiając się na tym, co kupują, a nie procesie robienia zakupów. Jednak można zauważyć, że tęsknią za całościowym doświadczeniem zakupowym, kontaktem z personelem sklepu, jak i możliwością przymierzenia ubrań. Dlatego w Galerii Olimpia dokonujemy ostatnio wiele zmian i wprowadzamy nowości, aby cały czas przypominać mieszkańcom Bełchatowa i okolic, że w naszym centrum handlowym czeka na nich nie tylko wybór najbardziej znanych marek w Polsce, ale przede wszystkim wyjątkowe wrażenia podczas zakupów – mówi Michał Pękala, Asset Manager w EPP.

Nowe podejście do mody

Pandemia wpłynęła również na podejście konsumentów do mody. Najbardziej oczywista zmiana, jaką można zaobserwować, to zwrócenie się w kierunku bardziej casualowego stylu. Co więcej – ponad 60% konsumentów przyznało, że nie zamierzają już wrócić do bardziej formalnego stylu ubierania się[2]. Jednocześnie z większą uwagą wybierają ubrania, liczą się nie tylko na trendy w modzie, ale też autentyczność marki, jej podejście do konsumentów, jak również cena. Marką, która oferuje najnowsze trendy w modzie, ale jednocześnie odpowiada na potrzeby młodszej grupy konsumentów jest Sinsay, której powiększony salon ruszył właśnie w Galerii Olimpia.

– Klienci poszukują autentycznych doświadczeń tu i teraz, marek którym mogą zaufać, z którymi mają prawdziwy kontakt. Naszym celem było zaoferowanie im lepszego dostępu do marki, która trafi do serca najmłodszej generacji konsumentów i mamy nadzieje, że Sinsay będzie dalej świetnie się rozwijać w naszym centrum – mówi Michał Pękala.

Marka Sinsay kieruje swoją ofertę do młodych osób, które chcą eksperymentować z modą i poszukują ubrań pozwalających na swobodne kreowanie własnego wizerunku. W nowym powiększonym salonie marki w Galerii Olimpia z 1 200 mkw., oprócz starannie zaprojektowanych ubrań i dodatków dla kobiet i mężczyzn, klienci znajdą również duży dział z ubrankami dla dzieci.