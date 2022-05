Sinsay zmienia się dla klientów Gemini Park Bielsko-Biała

Grupa LPP inwestuje w najem w Gemini Park Bielsko-Biała.

Nowy salon Sinsay zajmie ponad 1,5 tys. mkw.

LPP odświeżył Sinsay i sukcesywnie wprowadza nowy koncept w kolejnych miastach.

Nowy lokal, do którego właśnie wprowadziła się marka Sinsay, jest aż czterokrotnie większy od dotychczasowego. Umowa z centrum handlowym, która jest efektem prac działu leasingu Gemini Holding, opiewa na 1534 m kw. Dla porównania, do niedawna Sinsay zajmował lokal mający 345 m kw. Dzięki nowemu otwarciu w Gemini Park powstał jeden z największych sklepów sieci w woj. śląskim.

– Właściciel marek m.in. Reserved, Mohito czy House to nasz wieloletni najemca, który w Gemini Park Bielsko-Biała ma ulokowaną kompletną ofertę swoich brandów. Wraz z powiększonym Sinsay LPP wynajmuje w obiekcie łącznie blisko 5 tys. m kw., co sprawia, że jest jednym z naszych kluczowych partnerów. Fakt, że firma zdecydowała się na kolejną inwestycję, jest dla nas dużym wyróżnieniem – mówi Joanna Zemczak, Head of Lease w Gemini Holding.

Zaufane partnerstwo najemcy i Gemini Park Bielsko-Biał

– Podkreśla to, że w tych trudnych dla rynku retail czasach, kiedy tak wiele marek ostrożnie podchodzi do swojej ekspansji, postrzegani jesteśmy przez rynkowego lidera jako godny zaufania partner, z którym można dalej się rozwijać. Decyzja o powiększeniu Sinsay jest także najlepszym potwierdzeniem potencjału leasingowego bielskiej galerii, a zwłaszcza siły jej rynku konsumenckiego – dodaje.

Lokal sieci powstał także w nowym koncepcie, który sukcesywnie wprowadzany jest w kolejnych miastach. Nowy lokal wyróżnia oferta dla całej rodziny: pojawiają się w niej propozycje dla młodych dziewczyn i kobiet, ale też mężczyzn oraz dzieci.

– Sinsay od lat należy do grona sklepów, które najchętniej wybierane są przez klientów w Gemini Park Bielsko-Biała. Cieszy nas więc, że LPP zdecydowało się na tak znaczące powiększenie sklepu, jak również na rozszerzenie jego asortymentu o kolejne kategorie produktów, adresowane tym razem nie tylko do nastolatek – komentuje otwarcie Krzysztof Brączek, dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała.

Gemini Park Bielsko-Biał umacnia ofertę w segmencie fashion

– Pozwala to Gemini Park na umocnienie oferty w segmencie fashion, który jest kluczowy dla naszego pozycjonowania, ale także na stworzenie jeszcze popularniejszej destynacji zakupowej, atrakcyjnej dla osób w różnych przedziałach wiekowych, a do tego poszukujących ciekawej i przystępnej cenowo oferty modowej, a od teraz również m.in. oferty dodatków do domu – dodaje.

Umowa z LPP jest kolejnym tak dużym najmem w Gemini Park Bielsko-Biała. W tym roku w centrum handlowym otwarto już sklepy marek Outhorn, Maxi Zoo i PITBULL West Coast. Na swój debiut czeka natomiast sklep sieci TEDi, którego otwarcie zaplanowano na późną wiosnę br. W sumie w 2022 roku Gemini Park podpisał już umowy najmu opiewające na blisko 3 tys. m kw.

– Wyniki, jakie osiąga obiekt, a także silna lokalna pozycja, niezachwiana pandemią, sprawiają, że marki zwracają nas uwagę. Doceniany jest zarówno rynek, obejmujący swoim zasięgiem ponad 700 tys. potencjalnych klientów, jak również fakt, że obiekt jest niemal w pełni skomercjalizowany, co dziś jest rzadkością na rynku – mówi Krzysztof Brączek.

– Nie bez znaczenia dla najemców jest także działający już tenant-mix. Marki chętniej lokują się obecnie w galeriach, które mają kompleksową i generującą footfall ofertę, w dużej mierze opartą na znanych brandach. Tak też jest w przypadku bielskiego Gemini Park. To wszystko sprawia, że jesteśmy dziś postrzegani jako atrakcyjny partner, czego potwierdzeniem są ostatnie umowy najmu i rozpoczęte już kolejne rozmowy– dodaje.