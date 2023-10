Hala Koszyki ma już 7 lat. W dniach 20-21 października, najpopularniejszy warszawski food hall, będzie świętował swoje 7. urodziny.

Hala Koszyki została wzniesiona ponad 100 lat temu przy ulicy Koszykowej w Warszawie na terenie ówczesnego folwarku Koszyki.

Właściciel i zarządca Hali Koszyki, firma Globalworth, przeniesie gości do szalonych lat 90-tych.

W piątek, 20 października, wieczór uświetni występ polskiego zespołu Varius Manx. Wystąpi też DJ Tonka, światowa legenda muzyki House.

Hala Koszyki wspólnie z gośćmi będzie świętowała swoje siódme urodziny w dniach 20-21 października.



Urodziny Hali Koszyki, to niepowtarzalna okazja, aby przenieść się w sentymentalną podróż i przypomnieć sobie atmosferę tamtych lat. Hitem tegorocznych urodzin będzie piątkowy koncert zespołu Varius Manx.

Muzycznych atrakcji nie zabraknie. Na scenie Koszyków pojawi się również DJ Tonka, czyli house’owa ikona i legenda sceny klubowej już od lat 90. Jest autorem zarówno bardziej undergroundowych produkcji z nurtu szeroko rozumianej house music (latino-, disco-, hip-house), jak i popularnych, wciąż odświeżanych klasyków jak She Knows You, Don’t Be Afraid to Let Yourself Go. Dodatkowo brzmieniami lat 90-tych uzupełnią ten mixtape B’Fairy, Antoś Orłoś, Maria Bros i Rita. Znani artyści i promotorzy warszawskiej i trójmiejskiej publiczności.

Urodziny Hali Koszyki. Fot. Mat. pras.

Siedem lat temu nastąpił moment, na który czekali nie tylko warszawiacy, ale także mieszkańcy okolicznych miejscowości – otwarto pierwszy warszawski food hall. Z okazji 7. Urodzin Koszyków przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla gości. Już w najbliższy piątek, 20 października, będzie miało miejsce wielkie, wspólne świętowanie. Gorąco zapraszamy, stylizacja inspirowana modą tamtych lat mile widziana - zachęca Kamila Winiarska, Event Manager Hali Koszyki.

Urodziny Hali Koszyki. Fot. Mat. pras.

Szczegółowe informacja o wydarzeniu można znaleźć na profilu Facebook i Instagram Hali Koszyki.

Hala Koszyki została wzniesiona ponad 100 lat temu przy ulicy Koszykowej w Warszawie na terenie ówczesnego folwarku Koszyki. Zaprojektowana w secesyjnym stylu przez architekta Juliusza Dzierżanowskiego, dopiero jesienią 2016 roku wróciła na mapę miasta jako wyjątkowy punkt towarzyski i kulinarny, gdzie można zjeść w kilkunastu restauracjach i barach lub kupić produkty spożywcze do domu. Kompleks obejmuje 16 000 mkw. powierzchni biurowej i 6 500 mkw. powierzchni handlowej. Właścicielem i zarządcą Hali Koszyki jest Globalworth.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl