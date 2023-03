Nasi klienci zwracają uwagę na jakość produktów, które kupują. Zauważyliśmy, że przeważnie przy okazji zakupów spożywczych, chętnie dodają do koszyka wysokojakościową karmę dla psów i kotów — głównie w puszkach. W Bee.pl wiemy, że żywność dla zwierząt musi posiadać wszystkie potrzebne im składniki pokarmowe. Dlatego naszą ofertę wzbogaciliśmy o kolejne marki specjalizujące się w produkcji wartościowej karmy (...). To zarówno karmy mokre, jak i suche - mówi Sławomir Siergiejczyk.

W sklepie są także przysmaki dla psów i kotów, np. kostki do gryzienia, ciastka czy kawałki suszonego mięsa. Nowością w kategorii "Pupil" są akcesoria, np. legowiska, smycze, zabawki, obroże oraz artykuły pielęgnacyjne, np. szampony czy żwirki.

Produkty dla zwierząt świetnie sprzedają się przez internet. Zauważyliśmy pozytywną zależność z zakupami w pozostałych kategoriach sklepu. To skłoniło nas do zaoferowania konsumentom szerszego wyboru produktów dla zwierząt, zarówno podstawowych, jak i wysokojakościowych. Dbamy o to, by coraz lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów - mówi Sławomir Siergiejczyk.