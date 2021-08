Sklep charytatywny najemcą Arkadii. To pierwszy taki koncept w Polsce realizowany w galerii handlowej

Odzież, obuwie, książki, albumy, płyty z muzyką i filmami, biżuterię, ozdoby, drobne AGD, sprzęt sportowy, a nawet meble – to wszystko można będzie znaleźć w sklepie charytatywnym Fundacji Sue Ryder, który 19 sierpnia zostanie otwarty w Westfield Arkadia. Artykuły w sklepie będą pochodzić od darczyńców, a cały dochód ze sprzedaży wesprze podopiecznych organizacji.

Do sklepu Fundacji Sue Ryder można przynieść odzież, buty, wydawnictwa (książkowe, płytowe, filmy), biżuterię, małe AGD, sprzęt i akcesoria sportowe, zabawki czy meble. Warunki są dwa: każda rzecz musi być kompletna i w dobrym stanie.

Posegregowane przez pracowników rzeczy trafią na półki, a cały zysk ze sprzedaży przekazany zostanie na pomoc potrzebującym. To szósty taki sklep w Warszawie, ale pierwszy w nowej koncepcji, czyli we współpracy z centrum handlowym.

– Chcemy ułatwiać niesienie pomocy oraz przyczyniać się do ochrony środowiska – mówi Agnieszka Brzóska, dyrektorka Fundacji Sue Ryder. – Dzięki hojności darczyńców i zakupom naszych klientów możemy pomagać innym i odpowiadać na bieżące potrzeby podopiecznych Fundacji. Pomagamy hospicjom, domom pomocy, tworzymy program wolontaryjny, budujemy Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Idea sklepów charytatywnych ma wielką moc, ale skala naszych działań pomocowych sprawia, że musimy ją stale rozwijać. Otwarcie naszego sklepu w jednym z największych centrów handlowych w Polsce to wielki krok do przodu, który przełoży się na pomoc jeszcze większej grupie potrzebujących – dodaje.