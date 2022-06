Sklep cyrkularny w King Cross Praga

Stare na Nowo to sklep cyrkularny.

Koncept w duchu Zero Waste debiutuje w centrum handlowym King Cross Praga.

– Filozofia Zero Waste jest nam bliska, ponieważ jednym z czterech filarów programu Atrium Razem wdrażanego przez wszystkie centra z portfolio Atrium Poland Real Estate jest działalność na rzecz środowiska. Obecność oryginalnego konceptu, jakim jest sklep cyrkularny, w naszym centrum handlowym ma również aspekt edukacyjny. Pokazuje, że ekologia to nie tylko recykling, ale też wydłużenie życia przedmiotu poprzez utrzymanie go w obiegu – mówi Monika Leszczyńśka, dyrektor centrum handlowego.

Na polskim rynku taki sklep jak „Stare na Nowo” to zupełnie nowe przedsięwzięcie, w którym klienci nie tylko kupują, ale i dostarczają produkty. Po spełnieniu określonych wymogów i wycenieniu przedmiotów, jakie chcemy sprzedać, wynajmujemy regał, na którym zostaną wyeksponowane. Stare na Nowo zajmie się ich sprzedażą, a status przedmiotów będziemy mogli monitorować w specjalnym systemie.

– O warszawskiej Pradze jako nowej lokalizacji naszego sklepu myśleliśmy już wcześniej, a oferta King Cross wydała nam się szczególnie ciekawa. Spodziewamy się dużego zainteresowania mieszkańców okolicznych osiedli i wszystkich innych klientów galerii. Nasza oferta jest unikalna i skierowana nie tylko do osób świadomych ekologicznie, ale też tych poszukujących ciekawych przedmiotów lub po prostu mających problem z nadmiarem rzeczy – mówi współwłaściciel Stare na Nowo Dariusz Sokołowski.